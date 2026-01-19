विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को कड़ाके की सर्दी से हल्की राहत, मौसम जल्द मारेगा पलटी

कश्मीर में न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ ठंड का प्रकोप और बढ़ गया है तथा घाटी में सोनमर्ग सबसे ठंडा स्थान रहा.

Read Time: 5 mins
Share
दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को कड़ाके की सर्दी से हल्की राहत, मौसम जल्द मारेगा पलटी
  • दिल्ली-एनसीआर समेत लगभग पूरे उत्तर भारत को कड़ाके की ठंड से हल्की राहत मिली है
  • पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, 22-24 जनवरी के बीच बारिश या बर्फबारी की संभावना
  • उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिनों तक घना कोहरा और शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली-एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी की चपेट में है. ऊपर से बीते दिनों घने कोहरे ने परेशानी और बढ़ा दी थी. हालांकि एक राहत की बात ये है कि मंगलवार सुबह सर्दी के साथ घने कोहरे से हल्की सी राहत जरूर मिली है. IMD के अनुसार पिछले कुछ दिनों के दौरान कई राज्यों में घने से अति घने कोहरे की स्थिति बनी रही, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई. वहीं बिहार, पश्चिमी यूपी, सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में विजिबिलिटी 50 से 199 मीटर के बीच रही. कोहरे की इस स्थिति ने आम जनजीवन और यातायात दोनों को प्रभावित किया है.

Latest and Breaking News on NDTV

पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज

इसी दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और आंतरिक ओडिशा के कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति भी दर्ज की गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश में भी ठंड का असर और ज्यादा महसूस किया गया है.. मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अगले 7 दिनों के दौरान दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाले हैं. इनकी वजह से 23 जनवरी को कई स्थानों पर बारिश या बर्फबारी होने की भी संभावना है. जिसका असर मैदानी इलाकों तक भी पहुंचेगा और 22 से 24 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल हैं और कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है.

दिल्ली-एनसीआर में अगले कुछ दिनों के दौरान तापमान में हल्के उतार–चढ़ाव के साथ आसमान का मिजाज भी बदलता रहेगा. भारतीय मौसम विभाग (IMD) की 18 जनवरी की शाम 8:30 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार राजधानी में 19 जनवरी से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में धीमी बढ़ोतरी होगी, जबकि 23 जनवरी को मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

Latest and Breaking News on NDTV

ये भी पढ़ें : Fog Alert: पड़ेगा भयंकर कोहरा! दिल्ली-NCR में बारिश की तारीख भी आ गई , जानें एक हफ्ते के मौसम का हाल

उत्तर-पश्चिम में अगले दिनों तक घने कोहरे की चेतावनी

इसी के साथ, कोहरे की समस्या भी अगले दो से तीन दिनों तक जारी रहने की संभावना है, खासकर उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार के कुछ क्षेत्रों में बहुत घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है. देश के दक्षिणी हिस्सों में मौसम एक अलग करवट ले रहा है. तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अगले 48 घंटों में उत्तर-पूर्वी मानसून की बारिश थमने की स्थिति बन रही है, जो मौसम में मौसमी बदलाव की ओर संकेत करता है. पश्चिमी विक्षोभ का मुख्य केंद्र फिलहाल उत्तरी पाकिस्तान के आसपास है, और इससे प्रेरित एक चक्रवात मध्य राजस्थान में भी देखा जा रहा है.

Latest and Breaking News on NDTV

दक्षिण भारत में उत्तर-पूर्वी मानसून थमने के संकेत

उत्तर-पूर्वी भारत के ऊपर सब-ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम करीब 12.6 किमी की ऊंचाई पर 135 नॉट की रफ्तार से सक्रिय है, जो क्षेत्रीय मौसम परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे की स्थिति जारी रहने की संभावना है, जबकि शीतलहर की चेतावनी केवल हिमाचल प्रदेश में लागू रहेगी. तीसरे दिन पंजाब, हरियाणा और बिहार में घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट है, साथ ही हिमाचल प्रदेश में शीतलहर जारी रहेगी. चौथे दिन कोई विशेष चेतावनी नहीं है, लेकिन पांचवे दिन से पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तर भारत में मौसम फिर बिगड़ सकता है.

Latest and Breaking News on NDTV

ये भी पढ़ें : घना कोहरा, AQI 450 पार और भीषण ठंड... दिल्‍ली एनसीआर पर मौसम का ट्रिपल अटैक

जेट स्ट्रीम सक्रिय, कई राज्यों में अलर्ट जारी

राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्जन के साथ बरसात की संभावना है, जबकि छठे दिन कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में भारी हिमपात की चेतावनी जारी की गई है. सातवें दिन, 24 जनवरी को उत्तराखंड में मेघगर्जन और वज्रपात की आशंका जताई गई है. तापमान की बात करें तो उत्तर-पश्चिम भारत में अगले चार दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है.

Latest and Breaking News on NDTV

तापमान में हल्की बढ़ोतरी, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के आसार

महाराष्ट्र में अगले 24 घंटों तक तापमान स्थिर रहेगा, जिसके बाद अगले चार दिनों में दो से चार डिग्री की बढ़ोतरी देखी जा सकती है. गुजरात और पूर्वी भारत में अगले तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे दो से तीन डिग्री की वृद्धि होगी, जबकि मध्य भारत में चार दिनों तक स्थिर रहने के बाद तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी. देश के बाकी हिस्सों में तापमान लगभग स्थिर रहने का अनुमान है. कुल मिलाकर, उत्तर भारत में कोहरा अभी बना रहेगा, पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी की संभावना बढ़ रही है, और मैदानी इलाकों में भी बारिश की दस्तक एक बार फिर सर्दी का असर बढ़ा सकती है. अगले सप्ताह के दौरान मौसम में बड़े बदलाव तय हैं, और IMD ने इसके लिए सभी क्षेत्रों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
North India Weather, Dense Fog, Fog Clearance, Western Disturbance, IMD Forecast
Get App for Better Experience
Install Now