IND vs NZ 2nd ODI: डेरेल मिशेल के बल्ले ने फिर उगली आग, शतक ठोक बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज

India vs New Zealand, Daryl Mitchell World Record in ODI: डेरेल मिशेल की नाबाद शतकीय पारी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड को सीरीज के दूसरे वनडे में 7 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ तीन वनडे मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरा हो गई है और इंदौर के होल्कर स्टेडियम में होने वाला मुकाबला निर्णायक हो गया है. न्यूजीलैंड की जीत के हीरो डेरेल मिशेल रहे, जिन्होंने नाबाद 131 रनों की पारी खेली. उनकी पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने भारतीय सरजमीं पर वनडे का अपना सबसे बड़ा सफल रन चेज किया. डेरेल मिशेल को भारत के खिलाफ रन बनाना पसंद हैं और आज भी उनका बल्ला चला. वहीं इस दौरान उन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो वनडे इतिहास में उनसे पहले कोई बल्लेबाज नहीं बना पाया था.

भारत के खिलाफ फिर चला डेरेल मिशेल का बल्ला

डेरेल मिशेल का बल्ला एक बार फिर भारत के खिलाफ चला. उन्होंने भारत के खिलाफ उसकी सरजमीं पर बीते चार मैचों में से तीन में शतक ठोके हैं. डेरेल मिशेल अब वनडे इतिहास के ऐसे पहले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने किसी घरेलू टीम के खिलाफ लगातार चार वनडे में 80 या उससे अधिक रनों की पारी खेली हो. उन्होंने धर्मशाला में 2023 वर्ल्ड कप में 130 रनों की पारी खेली थी. जबकि उसी साल वानखेड़े में उन्होंने 134 रन बनाए थे. वहीं सीरीज के पहले वनडे में उन्होंने 84 रन बनाए थे. जबकि बुधवार को उन्होंने नाबाद 131 रन बनाए हैं.

भारत में खेले गए भारतीय क्रिकेट मैचों में डैरिल मिशेल के पिछले 4 वनडे मैचों के स्कोर

130 (127)

134 (119)

84 (71)

131* (117)

यह भी पढ़ें: IND vs NZ 2nd ODI: लाख दुखों की एक दवा हैं राहुल... टीम इंडिया का संकटमोचक, हर बैटिंग पोज़ीशन का जॉन, जॉनी, जनार्दन

यह भी पढ़ें: 'जब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया...' श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलियाई सीरीज के दौरान हुई इंजरी पर दिया बड़ा बयान