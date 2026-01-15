विज्ञापन
IND vs NZ 3rd ODI: इंदौर पहुंची इंडिया-न्यूजीलैंड की टीमें, विराट और गंभीर को देख झूमे फैंस

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे 18 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा. सीरीज 1-1 से बराबरी पर है, जिससे यह मुकाबला निर्णायक होगा. मैच के लिए दोनों टीमें इंदौर पहुंच चुकी है.

  • भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-1 की बराबरी पर है, तीसरा मुकाबला निर्णायक होगा.
  • तीसरा वनडे 18 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में होगा, जो बल्लेबाजों के लिए एक हाई-स्कोरिंग मैदान माना है.
  • इंदौर एयरपोर्ट पर फैंस ने खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया, विराट और अनुष्का की पेंटिंग ने सभी का ध्यान खींचा.
IND vs NZ 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज अब निर्णायक मोड़ पर है. पहले दो मुकाबलों के बाद दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं, जिससे तीसरा और आखिरी मैच बेहद रोमांचक होने वाला है. यह मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमें इंदौर पहुंच चुकी हैं और फैंस का उत्साह चरम पर है.

एयरपोर्ट पर दिखा फैंस का जोश

जैसे ही खिलाड़ी इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचे, फैंस ने उनका जोरदार स्वागत किया. पहले गौतम गंभीर बाहर आए और उसके बाद विराट कोहली को देखकर भीड़ झूम उठी. कई प्रशंसक खिलाड़ियों की पेंटिंग लेकर खड़े थे, जिससे माहौल बेहद उत्साहपूर्ण हो गया.

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की पेंटिंग लेकर टीम के स्वागत में पहुंचे फैंस.

सीरीज में बराबरी, तीसरा मैच होगा निर्णायक

राजकोट में खेले गए दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने शानदार जीत दर्ज कर सीरीज में वापसी की. अब तीसरा मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति जैसा है. भारतीय टीम के सामने सीरीज जीतने की बड़ी चुनौती है, जबकि कीवी टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है.

कब और कहां होगा मुकाबला?

तीसरा वनडे 18 जनवरी, रविवार को इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैदान बल्लेबाजों के लिए मशहूर है और यहां अक्सर हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं. दोनों टीमें जीत के लिए पूरी ताकत झोंकेंगी.

खिलाड़ियों के स्वागत के लिए आए फैंन्स ने कई खिलाड़ियों के स्कैच बनाकर उनका उत्साह बढ़ाया.

लाइव प्रसारण और समय

मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. वहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. मैच की शुरुआत दोपहर 1:30 बजे (स्थानीय समय) से होगी.

भारतीय टीम में हो सकता है बदलाव

इंदौर के होल्कर स्टेडियम के पिच की बात करें तो ये आमतौर पर बहुत सपाट होती है. यहां पर रन बनाना आसान हो जाता है. यही नहीं इस मैदान की बाउंड्री काफी छोटी है और आउट फील्ड काफी तेज है जिसका मतलब है कि गेंद गैप में गई तो उसे फील्डर्स के लिए रोकना मुश्किल होता है. इसे देखते हुए टीम में बदलाव संभव है. 

IND vs NZ 3rd ODI: संभावित प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा या अर्शदीप सिंह.

