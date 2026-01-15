विज्ञापन
Vitamin B12 Deficiency: जानें कैसे विटामिन B12 की कमी धीरे-धीरे कर रही है आपकी सेहत खराब, कैसे करें इसका पता

Vitamin B12 Deficiency: विशेषज्ञों का कहना है कि इसके शुरुआती लक्षण जैसे लगातार थकान, हाथ-पांव में झनझनाहट या फोकस में कमी को अक्सर तनाव, उम्र बढ़ने या अन्य सामान्य कारणों से जोड़कर देखा जाता है, जिससे समय पर इलाज नहीं हो पाता.

Vitamin B12 Deficiency: भारत में विटामिन B12 की कमी तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है. यह कमी अक्सर पता नहीं चल पाती, जबकि इसके असर से लंबे समय में दिमाग, याददाश्त और शरीर की ताकत प्रभावित हो सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि इसके शुरुआती लक्षण जैसे लगातार थकान, हाथ-पांव में झनझनाहट या फोकस में कमी को अक्सर तनाव, उम्र बढ़ने या अन्य सामान्य कारणों से जोड़कर देखा जाता है, जिससे समय पर इलाज नहीं हो पाता.

विटामिन B12 की कमी क्यों आम है? (Why is Vitamin B12 deficiency common?)

कई स्टडी के मुताबिक, B12 वाले भोजन का कम सेवन, खाने में पोषक तत्वों की कमी और शरीर में अवशोषण की समस्या इस कमी के मुख्य कारण हैं. यह समस्या न केवल शाकाहारी बल्कि मांसाहारी लोगों में भी देखी जा रही है.

शुरुआती लक्षण क्या हैं? (Early signs of Vitamin B12 deficiency)

विटामिन B12 की कमी के शुरुआती लक्षण अक्सर हल्के और नॉन-स्पेसिफिक होते हैं. आम तौर पर लोग लगातार थकान, हाथ-पांव में झनझनाहट या सुन्नपन, फोकस करने में कठिनाई, याददाश्त कमजोर होना और मूड खराब होना जैसी समस्याएं महसूस करते हैं.

B12 की कमी का अक्सर डायग्नोज क्यों नहीं हो पाता? (Why is B12 deficiency often undiagnosed?)

इन लक्षणों की स्पष्ट पहचान मुश्किल होती है क्योंकि यह तनाव, एनीमिया, थायरॉयड या उम्र बढ़ने के लक्षणों जैसी लग सकते हैं. इस वजह से टेस्ट और डायग्नोसिस में देरी होती है.

क्या सिर्फ भोजन की कमी ही वजह है? (Is low dietary intake the only cause?)

कई रिसर्च के मुताबिक केवल कम भोजन लेना ही वजह नहीं है. खराब अवशोषण (Poor absorption), पाचन संबंधी समस्याएं, उम्र, और लंबे समय तक दवाइयों का सेवन जैसे मेटफॉर्मिन या एसिड कम करने वाली दवाइयां भी B12 लेवल को कम कर सकती हैं.

किन लोगों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए? (Who should be alert about B12 levels?)

बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, बुजुर्ग लोग, पाचन समस्या वाले लोग और लंबे समय तक दवाइयों पर रहने वाले लोग इसकी रेगुलर स्क्रीनिंग करवा सकते हैं.

सही खान-पान, नियमित जांच और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से इसका इलाज संभव है. अगर लगातार थकान, सुन्नपन या ध्यान लगाने में परेशानी महसूस हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें. समय रहते जांच कराना ही बेहतर सेहत की पहली सीढ़ी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

