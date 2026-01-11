विज्ञापन
IND vs NZ: भारत नंबर वन और न्यूजीलैंड नंबर 2 के बीच सुपर शो, रिकॉर्ड बता रहे किसका पलड़ा भारी

India vs New Zealand, 1st ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच वडोदरा में खेला जाएगा. भारतीय टीम वनडे में नंबर वन टीम है तो वहीं दूसरी नंबर 2 टीम है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है.

IND Vs NZ ODI Squads: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे
  • भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच 2026 वनडे सीरीज़ की शुरुआत आज हो रही है, दोनों टीमें इस फार्मेट की शीर्ष हैं
  • पिछले साल न्यूज़ीलैंड ने 20 वनडे में से 17 मैच जीते, जबकि भारत ने 14 में से 11 मुकाबले जीते थे
  • भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच वनडे में कुल 120 मैच हुए, जिसमें भारत ने 62 और न्यूजीलैंड ने 50 मैच जीते हैं
IND vs NZ 2026 ODI series : भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच वनडे सीरीज़ की शुरुआत आज से हो रही है.ये दोनों टीमें इस फार्मेट की दो सर्वश्रेष्ठ टीमें हैं. भारत और न्यूज़ीलैंड का वनडे में दबदबा है.पिछले साल न्यूज़ीलैंड ने 20 वनडे खेले और 17 जीते जबकि भारत ने 14 मैच खेल कर 11 जीते. यही नहीं पिछले साल चैंपियन ट्रॉफ़ी के फाइनल में भी दोनों टीमें आमने सामने थी जहां भारत ने न्यूज़ीलैंड को हरा कर चैंपियन ट्रॉफ़ी जीती थी. सबसे मजेदार बात है कि न्यूज़ीलैंड और भारत दोनों इस फार्मेट के भले ही बादशाह हों मगर न्यूज़ीलैंड 2022 के बाद भारत से कोई वनडे नहीं जीत पाया है लेकिन वह अपने पिछले 9 मुकाबले में एक भी मैच नहीं हारा है. 

एकतरफ जहां न्यूज़ीलैंड अपना दसवां मुक़ाबला जीतने के लिए मैदान में उतरेगा वहीं भारत न्यूज़ीलैंड के खिलाफ लगातार आठवीं जीत दर्ज करने के लिए उतरेगी. यदि भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच वनडे फार्मेट की बात करें तो भी भारत का पलड़ा भारी है दोनों टीमों ने 120 मुकाबले खेले हैं जिसमें भारत ने 62 और न्यूज़ीलैंड ने 50 मैच जीते हैं. अब दोनों टीमों का विश्लेषण करें तो भारतीय टीम काफ़ी अनुभवी है क्योंकि रोहित और विराट के खेलने से टीम का पलड़ा भारी रहेगा.  

विराट और रोहित इस फॉर्मेट के सबसे सफल खिलाड़ी रहे हैं वहीं न्यूज़ीलैंड की टीम नई है.उनके कई सीनियर खिलाड़ी टीम में नहीं हैं. दूसरी ओर भारतीय टीम में शुभमन गिल चोट के बाद वापसी कर रहे हैं वो भी अपने आप को साबित करना चाहेंगे यही बात श्रेयस अय्यर पर भी लागू होती है. 

सबकी निगाहें विराट कोहली पर होगी वो बेहतरीन फॉर्म में हैं और इस फॉर्मेट को खेलना जानते हैं,उनके पास इस फॉर्मेट में सबसे अधिक रन का रिकार्ड बनाने का भी मौका है.वहीं रोहित शर्मा भी लगातार अच्छा खेल रहे हैं उन पर भी सबकी नजरें होंगी. दोनों अगले साल साउथ अफ़्रीका में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप भी खेलना चाहते है इस लिहाज से विराट और रोहित के लिए न्यूज़ीलैंड सीरीज़ काफी महत्वपूर्ण होगी.

टीमें:

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल।

न्यूजीलैंड: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉनवे, मिशेल हे, निक केली, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​जोश क्लार्कसन, जैक फाउल्केस, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, आदित्य अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, जेडन लेनोक्स, माइकल रे

