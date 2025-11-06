IND vs AUS: गोल्ड कोस्ट में पहले अंतरराष्ट्रीय मैच को लेकर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दे दिया बड़ा बयान

Suryakumar Yadav IND vs AUS 4th T20I: ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को कैरारा ओवल में भारत के खिलाफ चौथे टी20 मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. पांच मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर है और दोनों टीमों में से किसी एक की जीत यह सुनिश्चित कर देगी कि वे ट्रॉफी जीतने की अपनी दौड़ में आगे हैं. टॉस जीतने के बाद, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श ने कहा कि एडम ज़म्पा, ग्लेन मैक्सवेल, जोश फिलिप और बेन ड्वार्शियस को चार बदलावों के रूप में शामिल किया गया है क्योंकि ट्रैविस हेड और सीन एबॉट जैसे पहली पसंद के खिलाड़ी एशेज की तैयारी के लिए शेफील्ड शील्ड में खेलने जा रहे हैं.

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि उनकी अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और यह टीम का गोल्ड कोस्ट में पहला अंतरराष्ट्रीय मैच भी है. "आप द्विपक्षीय मैच इसीलिए खेलते हैं, खुद को चुनौती देते हैं और यह एक खूबसूरत स्टेडियम है, खेलने के लिए सब कुछ है. तैयारी अच्छी रही है."

"हमें एक दिन की छुट्टी मिली थी, कल अच्छा अभ्यास सत्र हुआ. यह उपमहाद्वीपीय विकेट जैसा लग रहा है, बाद में यह धीमा हो सकता है, इसलिए हम पहले बल्लेबाजी करने को तैयार हैं. हम पहले बल्लेबाजी करने के बारे में सोच रहे थे. यह भारतीय परिस्थितियों जैसा ही लग रहा है, बोर्ड पर रन बनाने की कोशिश करें और हम इस चुनौती को स्वीकार करना चाहते हैं," उन्होंने कहा.

प्लेइंग इलेवन

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वार्शुइस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस और एडम ज़म्पा