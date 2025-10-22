IND vs AUS 2nd ODI: कुलदीप इन, हर्षित राणा या सुंदर किसकी होगी छुट्टी? इरफान पठान ने एडिलेड वनडे के लिए चुनी प्लेइंग XI

Irfan Pathan picks India's playing XI: शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम को पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. दूसरा मुकाबला एडिलेड में खेला जाना है. तीन मैचों की सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही गिल एंड कंपनी को इस मैच में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी. एडिलेड में भारत ने 15 मैच खेले हैं और 9 में उसे जीत मिली है. रिकॉर्ड गवाही देते हैं कि टीम इंडिया जोरदार वापसी कर सकती है. हालांकि, इस मुकाबले से पहले प्लेइंग इलेवन समीकरण को लेकर कई सवाल है. पर्थ की हार के बाद कई दिग्गजों ने कुलदीप को अंतिम 11 में मौका देने की वकालत की है. पूर्व ऑल-राउंडर इरफान पठान भी उनमें से एक हैं, जिन्होंने कुलदीप को मौका दिया है. सवाल उठता है कि कुलदीप के आने से टीम से किसकी छुट्टी होगी, इरफान ने इसका भी जवाब दिया है.

इरफान पठान के मुताबिक कुलदीप यादव को वाशिंगटन सुंदर या हर्षित राणा में से किसी एक की जगह लाया जा सकता है. सुंदर ने पहले वनडे में 10 रन बनाए और अपने द्वारा फेंके गए दो ओवरों में एक विकेट लिया. दूसरी ओर, राणा ने अपने चार ओवर के स्पेल में 27 रन दिए. पर्थ वनडे में सुंदर और अक्षर पटेल ने स्पिन गेंदबाजी का जिम्मा संभाला था.

अपने यू-ट्यूब चैनल पर बोलते हुए इरफान पठान ने कहा,"मुझे लगता है कि तीन तरीके हैं, जिनसे भारत कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में रख सकता है. वह वाशिंगटन सुंदर की जगह खेल सकते हैं और नंबर 8 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, जबकि हर्षित राणा नंबर 9 पर खेलेंगे. या टीम कह सकती है कि उनके पास तीन तेज गेंदबाज हैं - हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज."

इरफान ने कहा,"तो उसमें से एक बाहर जा सकता है. हर्षित राणा की जगह कुलदीप यादव आ सकते हैं. ऐसे में, कुलदीप नंबर 9 पर बल्लेबाजी करेंगे और भारत के पास नंबर 8 तक बल्लेबाजी होगी, जो उन्हें पसंद है. ऐसे में नीतीश रेड्डी तीसरे तेज गेंदबाज होंगे." इरफान ने एक और विकल्प सुझाया है, जिसमें कुलदीप को अक्षर की जगह मौका दिया जाए. ऐसे में भारत के पास नंबर-7 तक बल्लेबाजी होगी.

दूसरे वनडे के लिए इरफान पठान की भारतीय प्लेइंग XI: रोहित शर्मा, शुबमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव/वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव/हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह.

