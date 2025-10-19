दीवाली के दिन रिलीज हुई 300 करोड़ी फिल्म,  3 सुपरस्टार ने की 52 करोड़ ओपनिंग, 3 दिन में पसरा सन्नाटा

दीवाली के दिन बॉलीवुड की कई फिल्में रिलीज होती रही हैं. इनमें सलमान खान से लेकर आमिर खान की फिल्मों के नाम शामिल हैं. लेकिन अगर वह फिल्म डिजास्टर साबित हो तो चर्चा होना लाजिमी है. ऐसा ही कुछ साल 2018 में 8 नवंबर को रिलीज हुई 300 करोड़ी फिल्म के साथ हुआ, जो बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्मों में शामिल होती है. वहीं इस फिल्म में एक या दो नहीं बल्कि तीन सुपरस्टार थे. यहां तक की फिल्म ने 52 करोड़ की ओपनिंग भी बॉक्स ऑफिस पर की थी. लेकिन 3 दिन बाद ही इस फिल्म को देखने वाले दर्शकों की गिनती कम हो गई और कमाई ना के बराबर हो गई. हाल कुछ ऐसा रहा कि 300 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन करने के बावजूद ये फ्लॉप साबित हुई.

नहीं पहचाना तो हम आपको बता दें कि यह अमिताभ बच्चन, आमिर खान और कैटरीना कैफ की ठग्स ऑफ हिंदोस्तान थी. इसे 300 करोड़ के बजट में बनाया गया था. जबकि फिल्म का निर्देशन विजय कृष्णा आचार्य ने किया था.यह एक ऐतिहासिक ड्रामा थी, जिसे यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था.

फिल्म ने रिलीज होते ही 52 करोड़ की ओपनिंग की. जबकि निगेटिव रिव्यू दर्शकों और क्रिटिक्स की तरफ से फिल्म को मिले. हालांकि फिल्म ने 327 करोड़ रुपए का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अपने नाम किया. जबकि भारत में 151 करोड़ की कमाई ही फिल्म हासिल कर पाई.

इस फिल्म को लेकर आमिर खान ने कहा था, "मूल ठग्स ऑफ हिंदोस्तान की स्क्रिप्ट जिस पर मैंने सहमति जताई थी, वह कभी नहीं बनी, इसमें लगातार बदलाव होते रहे. आम तौर पर, मैं इसे स्वीकार नहीं करता. लेकिन मैं विक्टर और आदि के साथ पूरी जिम्मेदारी लेता हूं. मैंने आदि से कहा, "यहां तक, मैं तुम्हारे साथ हूं. लेकिन फिल्म देखने के बाद, हम अलग-अलग सोच रखते थे. जहां तक ​​मैं था यह एक डिजास्टर है. मैंने आदि से कहा, पिक्चर पानी तक नहीं मांगेगी".



