विज्ञापन
विशेष लिंक

IND U19 vs PAK U19 LIVE Streaming: वैभव सूर्यवंशी मचाएंगे तहलका, जानें कितने बजे शुरू होगा मैच, कहां देख पाएंगे लाइव

India U19 vs Pakistan U19 LIVE Telecast, World Cup 2026: भारत और पाकिस्तान आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप के सुपर-6 के आखिरी मैच में होंगे. दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल में जगह बनाने का यह आखिरी मौका है.

Read Time: 3 mins
Share
IND U19 vs PAK U19 LIVE Streaming: वैभव सूर्यवंशी मचाएंगे तहलका, जानें कितने बजे शुरू होगा मैच, कहां देख पाएंगे लाइव
India vs Pakistan LIVE Streaming, ICC U19 World Cup 2026: जानें कब और कहां देख पाएंगे लाइव
  • भारत अंडर-19 टीम रविवार को सुपर सिक्स मैच में पाकिस्तान से एशिया कप फाइनल की हार का बदला लेने उतरेगी.
  • भारत ने अंडर-19 विश्व कप में अमेरिका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे को हराकर मजबूत प्रदर्शन किया है.
  • भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला बुलावेयो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में रविवार दोपहर एक बजे होगा.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India 19 vs Pakistan U19 LIVE Telecast: पांच बार का चैंपियन भारत रविवार को आईसीसी पुरुष अंडर-19 विश्व कप के सुपर सिक्स मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से एशिया कप फाइनल में मिली शर्मनाक हार का बदला लेने की कोशिश करेगा. भारत पिछले साल 21 दिसंबर को दुबई में हुए अंडर-19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान से 191 रन से हार गया था जबकि 14 दिसंबर को उसने इसी टूर्नामेंट का ग्रुप मैच इस चिर प्रतिद्वंद्वी टीम के खिलाफ 90 रन से जीता था. रविवार को आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली भारतीय टीम उस हार का बदला लेने के लिए बेताब होगी. वहीं मैच में वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नजरें होंगी, जो बड़ी पारी खेलने के लिए बेताब होंगे.

पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के साथ अपनी 'हाथ नहीं मिलाने की नीति' भी जारी रख सकता है. भारतीय अंडर-19 टीम ने अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के साथ मैच के बाद हाथ मिलाने से परहेज किया. उस टूर्नामेंट के ग्रुप चरण मैच के दौरान भी भारत ने ऐसा ही किया था.

अंडर-19 विश्व कप में अब तक भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है. टीम ने अमेरिका पर छह विकेट की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की और फिर ग्रुप चरण में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को हराया. भारत ने अपने पहले सुपर सिक्स मैच में 27 जनवरी को मेजबान जिम्बाब्वे को 204 रन से हराकर जीत का सिलसिला जारी रखा.

पाकिस्तान ने 27 जनवरी को अपने सुपर सिक्स मैच में न्यूजीलैंड पर आठ विकेट से बड़ी जीत हासिल की और भारत के खिलाफ मैच से पूर्व आत्मविश्वास हासिल किया. अंडर-19 एशिया कप फाइनल में शानदार 172 रन बनाने वाले सलामी बललेबाज समीर मिन्हास इस टूर्नामेंट में भी शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने ग्रुप मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 74 रन बनाए और सुपर सिक्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के दौरान 76 रन की पारी खेली.

ICC U19 World Cup 2026 LIVE Updates: India U19 vs Pakistan U19 LIVE Streaming, Check Where and How to Watch LIVE Telecast?

कब और कहां होगा मुकाबला?

भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप का सुपर-6 का आखिरी मुकाबला बुलावेयो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. यह मैच रविवार 1 फरवरी को खेला जाएगा.

कितने बजे शुरू होगा मैच?

यह मुकाबला दोपहर 1 बजे शुरू होगा. मैच का टॉस 12:30 होगा.

कहां देख पाएंगे लाइव?

यह मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख पाएंगे. स्टार स्पोर्ट्स 2 पर मैच का प्रसारण होगा, जबकि जियो हॉटस्टार पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी.

यह भी पढ़ें: ईशान किशन की 'चोट' के पीछे क्या है टीम मैनेजमेंट का प्लान? कोच ने दी ये सफाई

यह भी पढ़ें: स्टीव स्मिथ ने BBL में काटा गदर फिर भी नहीं मिली ऑस्ट्रेलिया टीम में जगह, अब रिकी पोंटिंग ने दिया बड़ा बयान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India U19, Pakistan U19, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now