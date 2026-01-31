विज्ञापन

Border 2 Advance Booking Box Office Collection Day 9: 2nd सैटर्डे को रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी बॉर्डर 2! दो घंटों में 75 प्रतिशत की छलांग 

Border 2 Box Office Collection Day 9: सनी देओल की बॉर्डर 2 ने नौंवे दिन की एडवांस बुकिंग में 75 प्रतिशत की छलांग लगाई है. 

Border 2 Advance Booking Box Office Collection Day 9: बॉर्डर 2 डे 9 एडवांस बुकिंग
नई दिल्ली:

Border 2 Advance Booking Box Office Collection Day 9: सनी देओल का ढाई किलो का हाथ बॉक्स ऑफिस से जल्दी हटने वाला नहीं है क्योंकि फिल्म बॉर्डर 2 ने 8 दिनों में भारत में 250 करोड़ पार की कमाई हासिल कर ली है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 350 करोड़ तक पहुंच गया है. लेकिन अब दूसरे वीकेंड पर यह आंकड़ा 500 करोड़ की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहा है. ऐसा हम नहीं बल्कि नौवें दिन की एडवांस बुकिंग कह रही है, जिसमें केवल दो घंटे में 75 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी देखी गई है.

बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग में 75 प्रतिशत की बढ़त

कोई मोई डॉट कॉम के मुताबिक, बुक माय शो पर 31 जनवरी की बुकिंग फ्राइडे के मुकाबले सुबह 8 बजे से 9 बजे के शोज में 4.9के टिकटों की हुई है, जो कि 8वें दिन 2.6 के के मुकाबले डबल है. अगर हम सुबह 7 से 9 बजे का शो देखें तो दूसरे सैटर्डे फिल्म ने 6.5 करोड़ की टिकटें बेच दी हैं. वहीं फ्राइडे के 3.7के के मुकाबले 75 प्रतिशत जंप देखा गया है. वहीं उम्मीद है कि नौंवे दिन इवनिंग और नाइट शोज में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.  

ये भी पढ़ें- बॉर्डर 2 की बॉक्स ऑफिस पर 8 दिनों में छप्पर फाड़ कमाई, सनी देओल ने झूमते हुए मनाया जश्न, अपने बाहुबली से मिलवाया

बॉर्डर 2 9वें दिन करेगी इतनी कमाई? 

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार , दोपहर के ढाई बजे तक बॉर्डर 2 ने नौंवे दिन 2.26 करोड़ की कमाई कर ली है, जिसके बाद भारत में नेट कलेक्शन 237.26 करोड़ हो गया है. जबकि पहले हफ्ते का कलेक्शन देखें तो वह 224.25 करोड़ रहा है. वहीं टीसीरीज के आंकड़े की मानें तो बॉर्डर 2 ने 8 दिनों में 257.50 करोड़ की कमाई हासिल की है, जबकि आठवें दिन फिल्म ने 12.53 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया है. 
 

