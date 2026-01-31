IND U19 vs PAK U19: 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के ये महारिकॉर्ड देख थर-थर कांपेगा पाकिस्तान, हैरत में हैं पूरा वर्ल्ड क्रिकेट

IND U19 vs PAK U19: 14 साल के वैभव सूर्यवंशी यूथ और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरे हैं. हाल ही में, 2026 ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप में, उन्होंने यूथ वनडे में किसी भारतीय बल्लेबाज़ की ओर से सबसे ज़्यादा रन बनाने का विराट कोहली का लंबे समय से चला आ रहा रिकॉर्ड तोड़ दिया, और सिर्फ़ 20 पारियों में 1,047 रन बनाकर इतिहास रच दिया है.

सबसे कम उम्र के वर्ल्ड कप हाफ-सेंचुरी बनाने वाले: 17 जनवरी, 2026 को, 14 साल और 296 दिन की उम्र में, वैभव पुरुष U-19 वर्ल्ड कप मैच में 50+ स्कोर बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 72 रन की पारी खेली थी.

सबसे तेज़ यूथ ODI फिफ्टी: जनवरी 2026 की शुरुआत में, उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 15 गेंदों में फिफ्टी बनाई, और ऋषभ पंत का 18 गेंदों का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया.

IPL में रचा इतिहास : 2025 में, वह राजस्थान रॉयल्स के लिए 14 साल और 23 दिन की उम्र में IPL इतिहास के सबसे कम उम्र के डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने थे. कुछ दिनों बाद, उन्होंने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 35 गेंदों में सेंचुरी बनाई, जिससे वह अब तक के सबसे कम उम्र के T20 सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.

सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप: उन्होंने 7 जनवरी, 2026 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक यूथ ODI में आरोन जॉर्ज के साथ 227 रनों की ऐतिहासिक ओपनिंग पार्टनरशिप की, जो इस फॉर्मेट के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड है.

युथ वनडे में रन: 1,000+ (150+ के स्ट्राइक रेट से 1,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी)

T20 करियर: 41.23 की औसत से 701 रन (जिसमें 3 शतक शामिल हैं)

फर्स्ट-क्लास डेब्यू: रणजी ट्रॉफी में खेलने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी (बिहार के लिए 12 साल की उम्र में डेब्यू किया).

पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 6 मुकाबला

अंडर 19 वर्ल्ड कप में रविवार को सुपर-6 के 12वें मैच में भारत और पाकिस्तान की टीम आमने-सामने होगी. इस मैच में सबकी नजर एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी पर होगी. यह मैच बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे शुरू होगा. इस मैच में वैभव सूर्यवंशी शतकीय पारी खेलने की कोशिश करेंगे.

पिछले 5 मैच में वैभव की ओऱ से खेली गई पारियां

तारीख Vs स्कोर/गेंद रिकॉर्ड 27 जनवरी, 2026 ज़िम्बाब्वे 52 (30) 2026 U-19 WC का संयुक्त तीसरा सबसे तेज़ अर्धशतक 17 जनवरी, 2026 बांग्लादेश 72 (67) U-19 विश्व कप इतिहास में 50+ रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज 7 जनवरी, 2026 साउथ अफ्रीका 100 (63) यूथ वनडे शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के कप्तान 5 जनवरी, 2026 साउथ अफ्रीका 68 (24 सबसे तेज़ यूथ वनडे अर्धशतक (15 गेंद) का रिकॉर्ड तोड़ा दिसंबर 2025 यूएई 171 (95) सबसे तेज़ यूथ वनडे शतक (52 गेंद)

पाकिस्तान के खिलाफ मैच में ऐसी हो सकती है भारतीय इलेवन

भारत की संभावित प्‍लेइंग 11

एरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्‍तान), विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), वेदांत त्रिवेदी, कनिष्क चौहान, आरएस अंबरीश, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, उधव मोहन

पाकिस्तान के खिलाफ अबतक फ्लॉप रहे हैं वैभव

पाकिस्तान के खिलाफ वैभव ने अबतक कोई बड़ी पारी नहीं खेली है लेकिन उम्मीद है कि इस मुकाबले में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी एक बेहतरीन पारी खेलेंगे. अबतक वैभव और पाकिस्तान के बीच यूथ वनडे में तीन मैच हुए हैं और वैभव ने 32 रन बनाए हैं. उनका बेस्ट स्कोर 26 रन रहा है. वैभव के बल्ले से पाकिस्तान के खिलाफ अबतक 2 चौके और 3 छक्के निकले हैं.