IND vs PAK, Asia Cup 2025: बारिश की वजह से मैच हुआ रद्द, तो किसको होगा फायदा? जानें नियम

India vs Pakistan Super Fours, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लीग चरण का समापन हो चुका है. अब क्रिकेट प्रेमियों को सुपर-4 का रोमांच देखने को मिल रहा है. सुपर-4 राउंड का पहला मुकाबला 20 सितंबर को श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला गया. वहीं दूसरे मुकाबले में आज (21 सितंबर) भारत और पाकिस्तान की टीम आमने-सामने है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. वैसे तो दुबई में फिलहाल बारिश के बिल्कुल भी आसार नहीं हैं. मगर मन में एक सवाल उठता है कि अगर मैच के दौरान बारिश हो जाता है और मैच रद्द हो जाता है तो किस टीम को कितने अंक हासिल होंगे? क्योंकि भारतीय टीम ने लीग चरण में ग्रुप 'ए' से टॉप पर रहते हुए सुपर-4 के लिए क्वालीफाई किया है. वहीं पाकिस्तान की टीम दूसरे पायदान पर रहते हुए यहां तक पहुंची है. फिर भी मैच रद्द होने पर भारतीय टीम को इसका कुछ खास फायदा नहीं होगा. नियम के मुताबिक दोनों टीमों को ऐसी स्थिति में एक-एक अंक से संतोष करना पड़ेगा.

मौसम साफ रहने का है अनुमान

घबराने की जरूरत नहीं है. यूएई में फिलहाल बारिश के बिल्कुल आसार नहीं हैं. बस हमने क्रिकेट प्रेमियों को नियम से रूबरू करवाया है. यूएई में मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है. उम्मीद जताई जा रही है कि औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. वहीं 13 किलोमीटर प्रतिघंटे के हल्की स्पीड से हवा चलने की बात सामने आ रही है. ऐसे में मैच के समय से शुरू होने के उम्मीद जताई जा रही है.

एशिया कप 2025 के लिए भारत और पाकिस्तान की टीम

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

रिजर्व: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल.

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी और सुफियान मोकिम.

