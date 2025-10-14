विज्ञापन

बॉलीवुड की सबसे अमीर फैमिली, जिसकी संपत्ति है 10,000 करोड़, न ये कपूर, न बच्चन और न ही चोपड़ा

बॉलीवुड की सबसे अमीर फैमिली कौन है? ये न कपूर हैं, न बच्चन और न ही चोपड़ा. टी-सीरीज़ के कुमार परिवार की संपत्ति है करीब 10,000 करोड़ रुपये. जानिए कैसे इस फैमिली ने म्यूज़िक से फिल्मों तक बनाया अपना साम्राज्य.

बॉलीवुड की इस सबसे अमीर फैमिली का नेटवर्थ है 10 हजार करोड़
नई दिल्ली:

बॉलीवुड सिर्फ ग्लैमर और स्टारडम का नहीं बल्कि दौलत और शोहरत का भी खेल है. यहां हर स्टार अपनी मेहनत और लोकप्रियता से करोड़ों कमाता है. लेकिन जब बात आती है बॉलीवुड की सबसे अमीर फैमिली की, तो दिमाग में सबसे पहले कपूर, बच्चन या चोपड़ा परिवार का नाम आता है. आखिर इनका नाम तो सालों से इंडस्ट्री पर राज कर रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कोई भी इस रेस में टॉप पर नहीं है? जी हां. बॉलीवुड की असली मनी पॉवर है कुमार फैमिली के पास. यानी टी-सीरीज़ वाले कुमार जिनकी कंपनी ने न सिर्फ म्यूज़िक की दुनिया में राज किया बल्कि फिल्मों से भी अरबों की कमाई की. आज टी-सीरीज़ फैमिली की कुल संपत्ति करीब 10,000 करोड़ रु है जिससे वो इंडस्ट्री के बाकी सभी बड़े खानदानों को पीछे छोड़ चुके हैं.

कौन हैं ये सबसे अमीर फिल्मी परिवार

टी-सीरीज़ के मालिक भूषण कुमार आज बॉलीवुड के सबसे अमीर प्रोड्यूसर माने जाते हैं. के अनुसार भूषण कुमार और उनका परिवार करीब 10,000 रु करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं. भूषण कुमार टी-सीरीज़ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और अपने अंकल कृष्ण कुमार के साथ मिलकर कंपनी को संभालते हैं. संगीत से शुरू हुई ये विरासत अब फिल्मों और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुकी है.

गुलशन कुमार से शुरू हुई थी ये कहानी

टी-सीरीज़ की शुरुआत साल 1983 में गुलशन कुमार ने की थी. उस दौर में जब म्यूज़िक कैसेट्स का चलन नया था, गुलशन कुमार ने अपने बिज़नेस दिमाग से म्यूज़िक को घर-घर तक पहुंचा दिया. फिल्म 'कयामत से कयामत तक' के गानों ने कंपनी को पहचान दिलाई. फिर आई 'आशिकी', जिसका म्यूज़िक रिकॉर्ड तोड़ हिट हुआ और टी-सीरीज़ का नाम हर जुबान पर छा गया. आज यही कंपनी भारत की सबसे बड़ी म्यूज़िक कंपनी है और दुनिया में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल भी.

अब सिर्फ म्यूज़िक नहीं, फिल्मों में भी बादशाहत

टी-सीरीज़ ने म्यूज़िक के बाद फिल्मों में भी झंडा गाड़ दिया. हाल की सुपरहिट फिल्में जैसे ‘भूल भुलैया 2' और ‘तू झूठी मैं मक्कार' कंपनी के बैनर तले बनीं.अब टी-सीरीज़ की आने वाली बड़ी रिलीज़ में भूल भुलैया 3 और मेट्रो.. इन दिनों जैसी फिल्में शामिल हैं. भूषण कुमार ने अपने पिता की विरासत को न सिर्फ संभाला बल्कि उसे कई गुना आगे बढ़ाया.

बाकी बड़े परिवारों की दौलत

टी-सीरीज़ के बाद दूसरे नंबर पर आता है चोपड़ा परिवार, जो यशराज फिल्म्स का मालिक है. आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी की संपत्ति करीब 8,000 करोड़ रु है. तीसरे नंबर पर आता है अमिताभ बच्चन का परिवार, जिसकी संपत्ति करीब 4,500 करोड़ रु है. वहीं कपूर परिवार जिसमें करीना कपूर खान, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जैसे स्टार्स शामिल हैं की कुल नेट वर्थ करीब 2,000 करोड़ रु बताई जाती है.

