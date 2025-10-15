विज्ञापन
विशेष लिंक
35 minutes ago
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है. महागठबंधन और एनडीए, दोनों ही खेमों में हलचल तेज़ है. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं, लेकिन गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अभी तक अंतिम सहमति नहीं बन सकी है. अंदरखाने चर्चा जारी है और कांग्रेस व वामदलों के बीच कुछ सीटों पर मतभेद बने हुए हैं.

इधर एनडीए में भी सबकुछ ठीक नहीं दिख रहा. जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर नाराज बताए जा रहे हैं. आज दिल्ली में उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होनी है. माना जा रहा है कि कुशवाहा अपनी नाराजगी और सीट फॉर्मूले पर बात करने दिल्ली पहुंचे हैं. चुनावी सरगर्मी के बीच आज का दिन कई बड़े फैसलों और ऐलानों का गवाह बन सकता है. सभी की निगाहें अब पटना और दिल्ली की बैठकों पर टिकी हैं, जहां से चुनावी समीकरण की नई तस्वीर सामने आने की उम्मीद है. 

LIVE UPDATES

Oct 15, 2025 07:33 (IST)
Link Copied
Share

राहुल गांधी ने नेता पुत्र की टिकट का किया विरोध

दरभंगा की बेनीपुर सीट से अपने बेटे के लिए टिकट माँग रहे बिहार प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा को निराशा हाथ लगी. बिहार विधान परिषद में पार्टी के नेता के तौर पर मदन मोहन झा सीईसी की बैठक में शामिल थे. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सीईसी की बैठक में राहुल गांधी ने झा के बेटे की दावेदारी को ये कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आपके इलाके में पिता–पुत्र की सक्रियता नजर नहीं आई.

Oct 15, 2025 07:32 (IST)
Link Copied
Share

कांग्रेस जारी करेगी उम्मीदवारों की आज पहली लिस्ट

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची बुधवार सुबह जारी होगी. मंगलवार शाम कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की एक दूसरी बैठक हुई. कांग्रेस ने अब तक 42 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं. कोटे की बची हुई करीब डेढ़ दर्जन सीटों पर बुधवार सुबह अंतिम फैसला लिया जाएगा. 

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Bihar Election 2025, Tejashwi Yadav Nomination
Get App for Better Experience
Install Now