बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है. महागठबंधन और एनडीए, दोनों ही खेमों में हलचल तेज़ है. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं, लेकिन गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अभी तक अंतिम सहमति नहीं बन सकी है. अंदरखाने चर्चा जारी है और कांग्रेस व वामदलों के बीच कुछ सीटों पर मतभेद बने हुए हैं.

इधर एनडीए में भी सबकुछ ठीक नहीं दिख रहा. जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर नाराज बताए जा रहे हैं. आज दिल्ली में उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होनी है. माना जा रहा है कि कुशवाहा अपनी नाराजगी और सीट फॉर्मूले पर बात करने दिल्ली पहुंचे हैं. चुनावी सरगर्मी के बीच आज का दिन कई बड़े फैसलों और ऐलानों का गवाह बन सकता है. सभी की निगाहें अब पटना और दिल्ली की बैठकों पर टिकी हैं, जहां से चुनावी समीकरण की नई तस्वीर सामने आने की उम्मीद है.

