पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर की एयर स्ट्राइक, कई लोगों के मारे जाने की खबर

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बीते कुछ दिनों से सीमा पर जारी तनाव कम होता नहीं दिख रहा है. अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर बुधवार को अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया है. पाकिस्तान ने इस बार अफगानिस्तान के कंधार को निशाना बनाया है. इस हवाई हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है जबकि कइयों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है. पाकिस्तान के इस हमले में कई तालिबानी लड़ाकों के भी मारे जाने की खबर आ रही है.

पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' के अनुसार इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन्स (ISPR) ने इस हमले को लेकर एक बयान जारी किया है. इस बयान में कहा गया है कि अफ़ग़ान तालिबान ने बुधवार तड़के स्पिन बोल्डक क्षेत्र में चार जगहों पर कायराना हमले किए. बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना ने इस हमले को प्रभावी ढंग से नाकाम कर दिया. इसमें आगे कहा गया है कि पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा हमले को विफल करने के दौरान 15 से 20 अफ़ग़ान तालिबानी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए.स्थिति अभी भी बिगड़ रही है. फ़ितना-अल-ख़्वारिज और अफ़ग़ान तालिबान के ठिकानों पर और भी जमावड़ा लगने की खबरें हैं.

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने आज जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर अफगान तालिबान, फितना-अल-ख्वारिज और फितना-अल-हिंदुस्तान (बलूचिस्तान में आतंकवादी संगठनों के लिए राज्य द्वारा निर्दिष्ट शब्द) द्वारा "उकसाने" पर चिंता व्यक्त की है.

इस बयान में कहा गया है कि उन्होंने कुर्रम सेक्टर में अफगान तालिबान के हमले को विफल करने के लिए सुरक्षा बलों की भी सराहना की. बयान में आगे प्रधानमंत्री के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना ने अफगान तालिबान के "बिना उकसावे के आक्रमण" का "कड़ा" जवाब दिया है.उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अखंडता की हर कीमत पर रक्षा की जाएगी. पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं के लिए अफगान धरती का इस्तेमाल निंदनीय है.

अन्य मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अफगान सीमा पुलिस ने पाकिस्तान के इस हमले के बाद कहा कि इस हमले की वजह से इलाके में काले धुएं का गुबार सा छा गया. हमला इतना खतरनाक था कि कई घरों की खिड़कियां तक टूट गईं. इस हमले के तुरंत बाद कई घायल लोगों को पास के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है.

हर हमले का जवाब देंगे

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तो उस दौरान तालिबान ने उस हमले को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी. तालिबान के प्रवक्‍ता जबीहुल्‍लाह मुजाहिद ने बीते रविवार को पाकिस्‍तान को चेतावनी दी थी. उन्‍होंने कहा था कि पाकिस्‍तान ने अपनी सरजमीं पर आईएसआईएस की मौजूदगी पर आंखें बंद कर ली हैं. ऐसे में अफगानिस्‍तान के पास पूरा अधिकार है कि वह अपने हवाई और जमीनी सीमाओं की सुरक्षा करे. हमारी जमीन पर हुए हर हमले का करारा जवाब दिया जाएगा.

मुजाहिद ने आगे कहा था कि पाकिस्‍तान को अपने यहां छिपे आईएसआईएस के मुख्‍य सदस्‍यों को अपने देश से बाहर करना होगा या तो उन्‍हें अफगानिस्‍तान के हवाले करना होगा.जबीहुल्‍ला मुजाहिद के अनुसार आईएसआईएस संगठन अफगानिस्‍तान समेत दुनिया के तमाम देशों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है.