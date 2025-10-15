सुकांत मजूमदार का कड़ा वार: ममता बनर्जी का दुर्गापुर रेप बयान 'असंवेदनशील और गैर-जिम्मेदाराना'

पश्चिम बंगाल के बालुरघाट से बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने NDTV से बातचीत में दुर्गापुर में मेडिकल स्टूडेंट के साथ हुए रेप मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान की कड़ी आलोचना की है. पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल की सेकंड ईयर की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ.

मजूमदार ने कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रही हैं और उनके बयान पूरी तरह असंवेदनशील है. हर घटना में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाती हैं. यहां वो कह रही हैं कि लड़की देर रात क्यों निकली? लड़की कितने बजे भी निकले, यह उसकी मर्जी है. मुद्दा यह नहीं है. राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है और पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का हाल खराब है.

सांसद ने यह भी बताया कि मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जांच को आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए. इस पर ममता बनर्जी ने कहा था कि पीड़िता देर रात 12.30 बजे क्यों निकली और निजी मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा जिम्मेदारी पर सवाल उठाया. पीड़िता के पिता ने भी कहा कि मुख्यमंत्री का यह बयान गैर-जिम्मेदाराना है. मजूमदार ने स्पष्ट किया कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलने से रोकना समाधान नहीं है. राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.