विज्ञापन
विशेष लिंक

कौन है ये लड़की? जिसने IND vs PAK मैच से पहले अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल से वीडियो कॉल पर की बातचीत

Who is Komal Sharma? अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा ने भारत बनाम पाकिस्तान मैच से पूर्व अभिषेक शर्मा के साथ -साथ शुभमन गिल के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत की है.

Read Time: 2 mins
Share
कौन है ये लड़की? जिसने IND vs PAK मैच से पहले अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल से वीडियो कॉल पर की बातचीत
Who is Komal Sharma?
  • कोमल शर्मा अभिषेक शर्मा की बड़ी बहन हैं और शुभमन गिल को भी वे अपना भाई मानती हैं
  • कोमल शर्मा पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हैं और उन्होंने फिजियोथेरेपी में ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री हासिल की है
  • उन्होंने 2018 में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और 2021 में NIMS यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Who is Komal Sharma? एक बार फिर से मंच सच चुका है. भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) की टीम एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में आमने-सामने होने के लिए तैयार है. देश के क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि आज (21 सितंबर) के मुकाबले में भी अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) और शुभमन गिल (Shubman Gill) का बल्ला जमकर चलेगा. अहम मुकाबले से पूर्व अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने एक खास शख्स से वीडियो कॉल पर बातचीत की है. लोग लगातार जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर ये महिला है कौन. जिसे भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों ने खास तवज्जो दी है. अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं. 

कौन हैं कोमल शर्मा? (Who is Komal Sharma?)

कोमल शर्मा (Komal Sharma) कोई और नहीं विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की बड़ी बहन हैं. अभिषेक और शुभमन जिगरी यार हैं. यही वजह है कि उनका एक दूसरे के घर पर आना जाना लगा रहता है. ऐसे में कोमल भी शुभमन को अच्छी तरह से जानती हैं और उन्हें अभिषेक की तरह ही अपना भाई मानती हैं. यही वजह है कि जब उन्होंने अभिषेक से बातचीत की तो पास बैठे शुभमन गिल का भी हाल चाल जाना. 

Latest and Breaking News on NDTV

पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हैं कोमल शर्मा

अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हैं. साल 2018 में उन्होंने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से फिजियोथेरेपी में ग्रेजुएशन और साल 2021 में जयपुर स्थित NIMS यूनिवर्सिटी से ऑर्थोपेडिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की है. 

Latest and Breaking News on NDTV

लविस ओबेरॉय से हुई है कोमल शर्मा की सगाई 

कोमल शर्मा ने जारी साल में ही यानि कि साल 2025 में लविस ओबेरॉय से सगाई की है. आईपीएल मैचों के दौरान क्यूट कपल्स को कई बार स्टेडियम में अभिषेक शर्मा का हौसला अफजाई करते हुए पाया गया है. 

यह भी पढ़ें- Mithun Manhas: रणजी क्रिकेट के किंग मिथुन मिन्हास का जानें कैसा रहा है क्रिकेट करियर
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Abhishek Sharma, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com