दिल्ली आश्रम के बाद महाराष्ट्र के गुरुकुल में सामने आया 'डर्टी बाबा', नाबालिग छात्रा को बनाया शिकार

महाराष्ट्र के एक गुरुकुल में छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इसमें गुरुकुल के कोकरे महाराज समेत दो पर एफआईआर दर्ज कराई गई है. महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड तालुका के आध्यात्मिक वारकरी गुरुकुल में ये शर्मनाक घटना हुई. यहां गुरुकुल के प्रमुख और एक शिक्षक पर गुरुकुल में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न करने की कोशिश का आरोप लगा है.

रत्नागिरी जिले के खेड तालुका में लोटे स्थित आध्यात्मिक वारकरी गुरुकुल की ये घटना है. इसमें गुरुकुल के प्रमुख कोकरे महाराज और गुरुकुल में शिक्षक प्रीतेश प्रभाकर कदम का गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रही नाबालिग छात्रा के साथ आरोपियों पर छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का प्रयास करने का आरोप लगा है. पुलिस ने दोनों आरोपियों भगवान कोकरे महाराज और प्रीतेश प्रभाकर कदम के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया है.

पुलिस ने बाल यौन अपराध संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 12 और 17 के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है. कोकरे महाराज के इस गुरुकुल में महाराष्ट्र के कई स्थानों से लड़के-लड़कियां आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने आते हैं. इस मामले में खेड़ पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पीड़ित लड़की कुछ समय से आध्यात्मिक शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल में रह रही थी .इस समय गुरुकुल के प्रमुख भगवान कोकरे महाराज पर आरोप है कि वो अक्सर उसके साथ गलत हरकतें और छेड़छाड़ करता था.

घटना के बाद शुरू में पीड़िता ने गुरुकुल के एक सदस्य को इस बारे में बताया था लेकिन उसने उसे चुप रहने की धमकी देते हुए कहा कि महाराज की सामाजिक और राजनीतिक पहचान है और वह इस बारे में कुछ न कहे.पीड़िता ने अपनी शिकायत में ये भी बताया है कि अगर उसने किसी को बताया तो धमकी दी जाती थी कि परिवार और समाज में उसकी बदनामी होगी. पीड़िता के साथ ऐसी घटनाएं बार-बार होने लगीं और आखिरकार उसके परिवार वालों को ये सब पता चल गया. बाद में परिवार वाले पुलिस स्टेशन पहुंचे और इस बारे में शिकायत दर्ज कराई.

इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.घटना सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा और आक्रोश देखा जा रहा है. खेड़ पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संदिग्ध आरोपी कोकरे और कदम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने दोनों को दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया.इस बीच, उद्धव गुट MLA भास्कर जाधव ने शक जताया है कि यह घटना एक लड़की के साथ नहीं बल्कि कई लड़कियों के साथ हुई है. शिवसेना उद्धव गुट नेता भास्कर जाधव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोकरे महाराज बीजेपी के पदाधिकारी हैं और बीजेपी के पदाधिकारियों से यही उम्मीद थी!