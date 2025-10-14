विज्ञापन
ग्लेंन मैक्सवेल ने भारत-ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को मिलाकर चुनी वनडे प्लेइंग 11, लिस्ट में इन्हें मिली जगह

Glenn Maxwell Picks ODI Playing 11: फॉक्स क्रिकेट के यूट्यूब शो ‘द बिग शो’ पर बातचीत के दौरान मैक्सवेल को यह नियम दिया गया था कि वे अपनी टीम में अधिकतम पांच ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ही शामिल कर सकते हैं.

Glenn Maxwell Picks ODI Playing 11: ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को मिलाकर अपनी संयुक्त वनडे एकादश (Big 3 ODI XI) का ऐलान किया है. हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस टीम में इंग्लैंड का कोई भी खिलाड़ी जगह नहीं बना पाया.

अधिकतम पांच ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की शर्त

फॉक्स क्रिकेट के यूट्यूब शो ‘द बिग शो' पर बातचीत के दौरान मैक्सवेल को यह नियम दिया गया था कि वे अपनी टीम में अधिकतम पांच ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ही शामिल कर सकते हैं. बाकी खिलाड़ियों को भारत और इंग्लैंड से चुनना था. इसके बावजूद उन्होंने इंग्लैंड के किसी भी क्रिकेटर को जगह नहीं दी, जिससे क्रिकेट प्रशंसक हैरान रह गए.

रोहित और सचिन ओपनर, कोहली तीसरे नंबर पर

मैक्सवेल की इस संयुक्त एकादश की सलामी जोड़ी रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर हैं. इस चयन से डेविड वार्नर, मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट जैसे दिग्गज बाहर रह गए. तीसरे नंबर पर विराट कोहली को रखा गया, जिन्हें मैक्सवेल ने एकदिवसीय क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताया. चौथे नंबर पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग, जबकि पांचवें स्थान पर महान फिनिशर माइकल बेवन को शामिल किया गया है.

वॉटसन और धोनी को दी प्राथमिकता

ऑलराउंडर के रूप में मैक्सवेल ने इंग्लैंड के बेन स्टोक्स के बजाय शेन वॉटसन को चुना. विकेटकीपर की भूमिका में उन्होंने एमएस धोनी को चुना, जिससे इंग्लैंड के जोस बटलर को भी टीम से बाहर होना पड़ा. इसमे कुंबले एकमात्र स्पिनर, बुमराह, मैक्ग्रा और ली तेज गेंदबाज शामिल हैं. स्पिन विभाग में मैक्सवेल ने अपने हमवतन एडम ज़म्पा की जगह भारत के दिग्गज अनिल कुंबले को चुना.

तेज गेंदबाजी अटैक में तीन नाम शामिल

ग्लेन मैक्ग्रा (ऑस्ट्रेलिया)

ब्रेट ली (ऑस्ट्रेलिया)

जसप्रीत बुमराह (भारत)

इस तरह उनकी टीम में पांच ऑस्ट्रेलियाई, छह भारतीय और कोई भी इंग्लिश खिलाड़ी नहीं है.

भारत के खिलाड़ियों पर मैक्सवेल का भरोसा

मैक्सवेल के इस चयन से यह स्पष्ट होता है कि वे भारतीय खिलाड़ियों और उनके वनडे क्रिकेट पर प्रभाव को बेहद सम्मान की दृष्टि से देखते हैं. उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के प्रदर्शन और निरंतरता ने उन्हें इंग्लैंड से अधिक प्रभावित किया है.

वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद ग्लेन मैक्सवेल जल्द ही डीन जोन्स ट्रॉफी में विक्टोरिया टीम के लिए 50 ओवर के प्रारूप में वापसी करने वाले हैं. हाल ही में उनकी सर्जरी भी हुई थी, लेकिन वे अब मैदान पर लौटने के लिए तैयार हैं और उम्मीद है कि भारत के खिलाफ आगामी सीरीज़ में वे एक बार फिर बड़ा असर छोड़ेंगे.

ग्लेन मैक्सवेल की वनडे XI:

1. रोहित शर्मा

2. सचिन तेंदुलकर

3. विराट कोहली

4. रिकी पोंटिंग

5. माइकल बेवन

6. शेन वॉटसन

7. एमएस धोनी (विकेटकीपर)

8. अनिल कुंबले

9. ग्लेन मैक्ग्रा

10. ब्रेट ली

11. जसप्रीत बुमराह

