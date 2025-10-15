LIVE UPDATES: ट्रंप के टैरिफ वॉर को लेकर IMF ने की बड़ी भविष्यवाणी

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं इस साल पहले के अनुमान से थोड़ी ज़्यादा बढ़ेंगी क्योंकि ट्रंप प्रशासन के टैरिफ अब तक उम्मीद से कम विनाशकारी साबित हुए हैं. हालांकि, एजेंसी ने यह भी कहा कि अत्यधिक शुल्क अभी भी जोखिम पैदा करते हैं.

आईएमएफ ने अपने अर्धवार्षिक पूर्वानुमान, विश्व आर्थिक परिदृश्य में अनुमान लगाया है कि 2025 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था 2% बढ़ेगी. यह आईएमएफ के जुलाई में किए गए पिछले अपडेट में 1.9% और अप्रैल में 1.8% के अनुमान से थोड़ा ज़्यादा है. आईएमएफ ने कहा कि अगले साल अमेरिका की विकास दर 2.1% रहनी चाहिए, जो उसके पिछले अनुमान से सिर्फ़ एक-दसवां प्रतिशत ज़्यादा है.

