साउथ अफ्रीका पर पाकिस्तान की जीत से WTC Points Table में भारत को लगा झटका, इस नंबर पर पहुंचे

WTC 2025-27 updated points table: लाहौर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 93 रनों से हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 सर्किल में पहली जीत हासिल की है. इस जीत के साथ ही पाकिस्तान की टीम को WTC प्वाइंट्स टेबल में जबरदस्त फायदा मिला है. पाकिस्तान ने पहली जीत हासिल करते हुए टॉप 2 में अपनी जगह बना पाने में सफल हो गई है. पाकिस्तान दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है. वहीं, श्रीलंका टॉप 2 से बाहर हो गया है और तीसरे नंबर पर है. वहीं, भारतीय टीम को नुकसान हुआ है और वह अब चौथे नंबर पर है.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्वाइट्स टेबल

एक मैच जीतकर ही टॉप 2 में कैसे पहुंचा पाकिस्तान

दूसरी ओर वेस्टइंडीज को हराने के बाद भी भारत को झटका लगा है. भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 से हराया था. बता दें कि अबतक WTC में पाकिस्तान ने एक ही मैच खेला है. एक मैच जीतकर पाकिस्तान को 100 PCT अंक मिले हैं जिसके कारण टीम पाकिस्तान प्वाइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है.

WTC 2025-27 में भारतीय टीम का शेड्यूल

वहीं, अब भारतीय टीम को WTC 2025-27 सर्किल में साउथ अफ्रीका को खिलाफ दो टेस्ट मैच अपने घर पर खेलने हैं, श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैच उनके घर पर जाकर खेलने हैं. इसके अलावा न्यूजीलैंड के घर पर जाकर भारत को दो टेस्ट मैच खेलने हैं. वहीं, फरवरी 2027 में ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत आकर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. यानी WTC 2025-27 में भारतीय टीम को 11 टेस्ट मैच और खेलने हैं.