विज्ञापन
विशेष लिंक

साउथ अफ्रीका पर पाकिस्तान की जीत से WTC Points Table में भारत को लगा झटका, इस नंबर पर पहुंचे

WTC 2025-27 Points Table: साउथ अफ्रीका को हराकर पाकिस्तान को WTC में फायदा मिला है. अब पाकिस्तान दूसरे नंबर पर पहुंच गई है. वहीं, भारत को झटका लगा है.

Read Time: 2 mins
Share
साउथ अफ्रीका पर पाकिस्तान की जीत से WTC Points Table में भारत को लगा झटका, इस नंबर पर पहुंचे
India Ranking in WTC 2025-27 points Table:भारत को झटका, पाकिस्तान को फायदा
  • पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका को 93 रनों से हराकर WTC 2025-27 में पहली जीत हासिल की है
  • पाकिस्तान की इस जीत के बाद टीम ने WTC पॉइंट्स टेबल में 100 प्रतिशत अंक लेकर दूसरे नंबर पर जगह बना ली है
  • ऑस्ट्रेलिया टॉप पर बना हुआ है जबकि श्रीलंका टॉप दो से बाहर होकर तीसरे नंबर पर आ गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

WTC 2025-27 updated points table: लाहौर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 93 रनों से हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 सर्किल में पहली जीत हासिल की है. इस जीत के साथ ही पाकिस्तान की टीम को  WTC प्वाइंट्स टेबल में जबरदस्त फायदा मिला है. पाकिस्तान ने पहली जीत हासिल करते हुए टॉप 2 में अपनी जगह बना पाने में सफल हो गई है. पाकिस्तान दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है. वहीं, श्रीलंका टॉप 2 से बाहर हो गया है और तीसरे नंबर पर है. वहीं, भारतीय टीम को नुकसान हुआ है और वह अब चौथे नंबर पर है. 

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्वाइट्स टेबल

Latest and Breaking News on NDTV

एक मैच जीतकर ही टॉप 2 में कैसे पहुंचा पाकिस्तान

दूसरी ओर वेस्टइंडीज को हराने के बाद भी भारत को झटका लगा है. भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 से हराया था. बता दें कि अबतक WTC में पाकिस्तान ने एक ही मैच खेला है. एक मैच जीतकर पाकिस्तान को 100 PCT अंक मिले हैं जिसके कारण टीम पाकिस्तान प्वाइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है. 

WTC 2025-27 में भारतीय टीम का शेड्यूल

वहीं, अब भारतीय टीम को WTC 2025-27  सर्किल में साउथ अफ्रीका को खिलाफ दो टेस्ट मैच अपने घर पर खेलने हैं, श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैच उनके घर पर जाकर खेलने हैं. इसके अलावा न्यूजीलैंड के घर पर जाकर भारत को दो टेस्ट मैच खेलने हैं. वहीं, फरवरी 2027 में ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत आकर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. यानी WTC 2025-27 में भारतीय टीम को 11 टेस्ट मैच और खेलने हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan, India, South Africa, Australia, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com