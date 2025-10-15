DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली का 32,000 फीट की ऊंचाई पर सफल परीक्षण किया

डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली (एमसीपीएस) ने 32,000 फीट की ऊंचाई से सफलतापूर्वक लड़ाकू फ्रीफॉल जंप किया. यह जंप भारतीय वायु सेना के परीक्षण जम्परों द्वारा किया गया, जिससे स्वदेशी प्रणाली की दक्षता, विश्वसनीयता और उन्नत डिजाइन का प्रदर्शन हुआ. यह उपलब्धि एमसीपीएस को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा वर्तमान में परिचालन में उपयोग में आने वाली एकमात्र पैराशूट प्रणाली बनाती है जो 25,000 फीट से ऊपर तैनाती में सक्षम है.

एमसीपीएस को डीआरडीओ प्रयोगशालाओं - एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, आगरा और डिफेंस बायोइंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लैबोरेटरी, बेंगलुरु ने विकसित किया था. इसमें कई उन्नत सामरिक विशेषताएं शामिल हैं, जिनमें कम गति से उतरने और बेहतर स्टीयरिंग क्षमताएं शामिल हैं, जो पैराट्रूपर्स को विमान से सुरक्षित रूप से बाहर निकलने, पूर्व निर्धारित ऊंचाई पर पैराशूट तैनात करने, सटीक रूप से नेविगेट करने और निर्दिष्ट क्षेत्रों में उतरने में सक्षम बनाती हैं. यह प्रणाली भारतीय नौसेना के साथ नौवहन के लिए अनुकूल है, साथ ही यह हमारी पसंद के किसी भी शत्रु के विरुद्ध उपयोग की स्वतंत्रता प्रदान करती है और बाहरी पक्षों/राष्ट्रों द्वारा हस्तक्षेप/सेवा से इनकार के प्रति संवेदनशील नहीं है.

इस प्रणाली की सफलता ने स्वदेशी पैराशूट प्रणालियों को शामिल करने के द्वार खोल दिए हैं. आयातित उपकरणों की तुलना में नियमित रखरखाव और मरम्मत में लगने वाले न्यूनतम समय के कारण, यह अपने जीवनकाल में पैराशूट प्रणाली की अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित करेगा. इससे संघर्ष और युद्ध के समय इसकी सेवाक्षमता के लिए अन्य देशों पर निर्भरता भी कम होगी.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल प्रदर्शन के लिए डीआरडीओ, सशस्त्र बलों और उद्योग जगत को बधाई दी. उन्होंने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया. रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत ने इस प्रदर्शन से जुड़ी डीआरडीओ टीम की सराहना की. उन्होंने इसे हवाई वितरण प्रणालियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया.