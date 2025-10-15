विज्ञापन
अफगान लड़ाकों के सामने 15 मिनट में ढेर हो गए मुनीर के सैनिक, चौराहों पर टांगी गईं पाक सेना की वर्दी

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कंधार में अटैक किया था. इसके अलावा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम में अफगानिस्तान ने अटैक किया. जानकारी के मुताबिक इन अटैक्स के कारण पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है.

  • पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 48 घंटे के लिए संघर्षविराम बुधवार शाम छह बजे से लागू कर दिया गया है
  • दोनों देशों के बीच सीमा पर सैन्य ठिकानों पर हमले और अंदरूनी इलाकों को निशाना बनाने की घटनाएं हुईं
  • अफगान सेना और टीटीपी ने पाकिस्तान पर दो मोर्चों से हमले कर कई चौकियां नष्ट कीं और सैनिक मारे गए
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शुरू हुए युद्ध पर फिहलाह 48 घंटों के लिए संघर्षविराम लगा दिया गया है. दोनों ही देशों के बीच बुधवार शाम 6 बजे से संघर्षविराम शुरू हो गया है. इससे पहले, दोनों की लड़ाई सीमा पर सैन्य ठिकानों पर हमले से आगे बढ़कर अंदरूनी इलाकों को निशाना बनाने तक पहुंच गई थी. 

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कंधार में अटैक किया था. इसके अलावा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम में अफगानिस्तान ने अटैक किया. जानकारी के मुताबिक इन अटैक्स के कारण पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है. पाक पर एक साथ दो मोर्चे से भीषण हमला हुआ. अफगानिस्तान की सेना ने और टीटीपी ने पाकिस्तान पर अटैक किया. अफगान सेना ने दुरण रेखा पर कई चौकियां नष्ट कर दी. मुनीर की सेना के सात जवानों को इस हमले में ढेर कर दिया गया है.

साथ ही दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों के जिंदा पकड़ने की खबर है. अफगान सेना ने पाकिस्तान बॉर्डर पर भी टैंक भेज दिए हैं. टीटीपी ने पाक चौकियों पर भीषण गोलीबारी की बमबारी की. टीटीपी के हमले में आठ पाकिस्तानी सैनिक मारे गए. पाक सेना के कई जवान अभी भी लापता हैं. दावा ये किया जा रहा है कि टीटीपी के कब्जे में पाकिस्तानी सैनिक हैं. तालिबानी लड़ाकों ने पाक सेना के हथियार छीन लिए हैं.

जमीनी स्तर पर कमजोर पड़े तो हवाई हमले पर उतर आया पाक मुनीर की सेना ने कंधार में एआईआर स्ट्राइक की है. ड्रोन और फाइटर जेट से अफगानिस्तान पर बमबारी हुई है. हमले में कई तालिबान लड़ाके और विदेशी लोग मारे गए हैं. 15 से 20 अफगान तालिबान को मारने का दावा है. छह टैंक समेत आठ अफगान चौकियां तबाह कर दी गई हैं.

पाकिस्तान की सेना हाई अलर्ट पर है. उन्होंने कहा हम किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं. वहीं अफगानिस्तान में पाकिस्तान सेना की वर्दी चौराहों पर टांग दी गई है. जमीनी जंग में 15 मिनट में मुनीर की सेना बैक फूट पर आ गई. अफगान ने पाक सैनिकों से उनके काफी हथियार जब्त कर लिए हैं.

पाकिस्तान को चीन अमेरिका से भारी हथियार मिलते हैं जबकि अफगानिस्तान के पास ज्यादातर पुराने हथियार हैं फिर भी अफगान और तालिबान भारी पड़ रहा है. 

