India vs South Africa: कोलकाता की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सब कुछ

भारत vs साउथ अफ्रीका ( India vs South Africa, Head-to-head in ODIs)

वनडे में दोनों टीमों के बीच 90 मैच हुए हैं जिसमें 37 मैच में भारत को जीत तो वहीं साउथ अफ्रीका को 50 मैच में जीत मिली है. 3 मैचों का कोई परिणाम नहीं निकल पाया है.

वर्ल्ड कप में India vs South Africa, (India vs South Africa, Head-to-Head in ODI World Cup)

World Cup में दोनों टीमों के बीच 5 मैच हुए हैं जिसमें भारतीय टीम 2 मैच में जीत हासिल करने में सफल रही है तो वहीं 3 दफा साउथ अफ्रीकी टीम जीत हासिल कर पाई है.

भारत संभावित XI (India Probable XI)

शुभमन गिल, रोहित शर्मा (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज

साउथ अफ्रीका XI South Africa England Probable XI)

टेम्बा बावुमा (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रासी वान डेर डुसेन, एडेन मार्कराम, हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर, मार्को जानसन, कैगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, तबरेज़ शम्सी

पिच रिपोर्ट India vs South Africa, pitch report Eden Gardens, Kolkata )

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह मैच कोलोकाता के ईडन गार्डन में होने वाला है. यहां कि पिच पर बाउंस मिलता है जिससे बल्लेबाज यहां पर बैटिंग करना पसंद करते हैं. शुरूआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है तो वहीं दूसरी पारी में स्पिनर्स भी अपना कमाल कर सकते हैं. इस मैदान पर खेले गए आखिरी मैच ज्यादा रन नहीं बने थे. पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया था.

Eden Gardens, Kolkata का वनडे रिकॉर्ड

इस मैदान पर अबतक 30 वनडे मैच हुए हैं जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीमों को 16 मैचों में जीत मिली है तो वहीं बाद में बैटिंग करने वाली टीम 14 मैच में जीत हासिल करने में सफल रही है.

India vs South Africa, मौसम India vs South Africa, Eden Gardens, Kolkata)

दोनों टीमों के बीच मैच कोलााता में होना है. इस समय कोलकाता में मौसन साफ है और बारिश की संभावना न के बराबर है. कोलकाता में दिन के समय तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जो शाम को थोड़ा कम होकर 22 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा.

India vs South Africa Prediction: इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों ने शानदार परफॉर्मेंस किया है. भारत एक भी मैच नहीं हारा है. पहले बैटिंग करते हुए और लक्ष्य का पीछा करते हुए भी भारतीय टीम जीत हासिल करने में सफल रही है. दूसरी ओर साउथ अफ्रीकी टीम इस वर्ल्ड कप में पहले बैटिंग करते हुए रनों का अंबार लगाते जा रही है. दोनों ही टीमें काफी मजबूत हैं.लेकिन भारत अपने घर पर खेल रहे हैं जिसके कारण भारत के पास जीतने की संभावना ज्यादा है. 40 फीसदी साउथ अफ्रीका टीम के जीतने के आसार हैं.