Digital Marketing या Coading कौन सा कोर्स career के लिए है बेस्ट? किसमें मिलेगा अच्छा सैलरी पैकेज

Digital Marketing vs Coding Career: आज की पढ़ाई सिर्फ डिग्री लेने तक ही नहीं रह गई है. अब हर स्टूडेंट यही सोचता है कि कौन-सा कोर्स उसके करियर को तेजी से ग्रोथ देगा और किसमें बड़ा सैलरी पैकेज मिलेगा. ऐसे ही दो कोर्स हैं डिजिटल मार्केटिंग और कोडिंग. दोनों ही स्किल्स आज जॉब मार्केट में टॉप डिमांड में हैं, लेकिन सवाल है कि किससे आपको ज्यादा ग्रोथ, स्किल वैल्यू और शानदार सैलरी पैकेज मिलेगा, आपके लिए इनमें से कौन ज्यादा बेहतर है. इस आर्टिकल में जानिए दोनों फील्ड्स की डिटेल्स, करियर स्कोप, सैलरी, फ्यूचर ग्रोथ और अपॉर्च्युनिटी...

डिजिटल मार्केटिंग - Digital Marketing

डिजिटल मार्केटिंग आज के दौर की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है. इसका मकसद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन और वेबसाइट के जरिए किसी ब्रांड या प्रोडक्ट को प्रमोट करना है।

डिजिटल मार्केटिंग में क्या-क्या सीखते हैं- Digital Marketing Skills to Learn

SEO (Search Engine Optimization)

सोशल मीडिया मार्केटिंग

गूगल एड्स और फेसबुक एड्स

कंटेंट मार्केटिंग एंड कॉपीराइटिंग

इमेल मार्केटिंग

इंफ्लूएंसर मार्केटिंग (Influencer Marketing)

डिजिटल मार्केटिंग में करियर अपॉर्च्युनिटी - Digital Marketing Career Opportunities

आज हर कंपनी डिजिटल प्रजेंस चाहती है. स्टार्टअप्स से लेकर MNCs तक, हर जगह इस स्किल्स के प्रोफेशनल की भारी डिमांड है. मार्केटिंग का फोकस अब पारंपरिक तरीकों से हटकर गूगल, सोशल मीडिया, YouTube, ई-कॉमर्स और मोबाइल मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट हो चुका है. इसी वजह से SEO स्पेशलिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर, PPC एक्सपर्ट, कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, इमेल मार्केटर और डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर जैसे जॉब रोल्स तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं. भारत ही नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की जरूरत लगातार बढ़ रही है.

डिजिटल मार्केटिंग में करियर स्कोप - Digital Marketing Career Scope

ई-कॉमर्स ग्रोथ, Internet Penetration और स्टार्ट-अप कल्चर के कारण इस इंडस्ट्री का स्कोप आने वाले सालों में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है. इसीलिए अगर आप इस फील्ड में करियर शुरू करते हैं, तो आपको न सिर्फ अच्छी सैलरी मिलेगी, बल्कि फ्रीलांसिंग, रिमोट वर्क और इंटरप्रेन्योरशिप जैसे कई ऑप्शन भी मिल जाएंगे.

डिजिटल मार्केटिंग में सैलरी पैकेज - Digital Marketing Salary Package in India

डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा करियर है, जिसमें स्किल्स और एक्सपीरियंस के आधार पर सैलरी पैकेज लगातार बढ़ता है. एक फ्रेशर के तौर पर आप आसानी से सालाना 3 से 5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं. जैसे-जैसे आपका एक्सपीरिएंस बढ़ता है और आप SEO, सोशल मीडिया, गूगल एड्स या Analytics जैसे टूल्स में माहिर होते जाते हैं, वैसे-वैसे पैकेज भी बढ़ता है. इसके बाद 2 से 5 साल के एक्सपीरिएंस वाले डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की सैलरी 8 से 15 लाख सालाना पहुंच सकती है. वहीं, इस फील्ड के टॉप एक्सपर्ट्स और मैनेजर्स को सालाना 20 से 30 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा का पैकेज मिलता है.

डिजिटल मार्केटिंग में एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या है - Digital Marketing Extra Advantage

फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स मिलना आसान

अपनी डिजिटल एजेंसी शुरू कर सकते हैं

यूट्यूब-ब्लॉग से पैसिव इनकम

कोडिंग - Coding

कोडिंग यानी प्रोग्रामिंग टेक वर्ल्ड की असली रीढ़ मानी जाती है. यही वह स्किल है, जिसकी मदद से वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स, सॉफ्टवेयर, गेम्स और यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग जैसे एडवांस्ड सिस्टम तैयार किए जाते हैं. सिंपल शब्दों में कहें तो कोडिंग वह आर्ट है, जो डिजिटल दुनिया को चलाता है. आज के समय में हर बड़ी कंपनी और स्टार्टअप को ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, जो कोडिंग के जरिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस बना सकें. यही वजह है कि कोडिंग सीखना न सिर्फ एक स्किल है, बल्कि आपके करियर के लिए एक हाई-डिमांड और हाई-ग्रोथ ऑप्शन भी है.

कोडिंग में क्या-क्या सीख सकते हैं - Coding Skills to Learn

C, C++, Java, Python जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजे

वेब डेवलपमेंट (Web Development)

Android और iOS ऐप डेवलपमेंट

डेटा साइंस और मशीन लर्निंग

साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कम्प्यूटिंग - Cyber Security & Cloud Computing)

कोडिंग में करियर अपॉर्च्युनिटी - Career Opportunities in Coding

आज IT कंपनियों, स्टार्टअप्स, फिनटेक, हेल्थकेयर, गेमिंग और AI रिसर्च जैसे हर सेक्टर में स्किल्ड कोडर्स की जबरदस्त डिमांड है. कोडिंग सीखकर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऐप डेवलपर, गेम प्रोग्रामर या AI इंजीनियर जैसी हाई-पेइंग नौकरियों में मौके पा सकते हैं.

कोडिंग करने के बाद सैलरी पैकेज - Coding Salary Package in India

कोडिंग करियर की शुरुआत करने वाले फ्रेशर्स आसानी से सालाना 4-8 लाख रुपए कमा सकते हैं. वहीं 2-5 साल के एक्सपीरिएंस के साथ यह पैकेज बढ़कर 12-20 लाख रुपए सालाना तक पहुंच जाता है. अगर आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या अमेजन जैसी टॉप टेक कंपनियों में काम करते हैं, तो सैलरी पैकेज 30-50 लाख या इससे भी ज्यादा तक जा सकता है.

कोडिंग में एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या है - Extra Advantage in Coding

रिमोट जॉब्स की भरमार है.

ग्लोबल कंपनियों में हाई सैलरी पा सकते हैं.

फ्यूचर टेक जैसे AI, ब्लॉकचेन या रोबेटिक्स में स्कोप

कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर है - Digital Marketing vs Coding

एजुकेशन एक्सपर्ट के अनुसार, अगर आप क्रिएटिविटी, कम्यूनिकेशन और मार्केटिंग में स्ट्रॉन्ग हैं और जल्दी करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट हो सकती है लेकिन अगर आपको टेक्नोलॉजी, कोडिंग, लॉजिकल थिंकिंग में इंटरेस्ट है और आप लॉन्ग टर्म हाई सैलरी करियर चाहते हैं तो कोडिंग को चुन सकते हैं. अगर आप दोनों सीख लें, जैसे टेक और मार्केटिंग तो आप मार्केट में काफी पावरफुल स्किल वाले हो सकते हैं.