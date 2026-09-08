टी20 रैंकिंग में और ऊपर चढ़ी मंधाना और दीप्ति, अब दोनों को मिला यह नंबर

भारतीय स्टार वीमेंस बल्लेबाज स्मृति मंधाना को उनकी हालिया बेहतरीन प्रदर्शन का इनाम मिला है. मंधाना ने हांगकांग के खिलाफ 124 रन की पारी खेली थी. और इसके बाद मंधाना ने मंगलवार को जारी आईसीसी की हालिया टी20 रैंकिंग में मंधाना शीर्ष पांच बल्लेबाजों में शामिल हो गई हैं, तो दीप्ति शर्मा ने भी गेंदबाजों में दो पायदान आगे बढ़ते हुए इस फॉर्मेट में दुनिया की छठे नंबर की बॉलर हो गई हैं. स्मृति ने शीर्ष पांच में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और वह चौथे स्थान पर मौजूद हेली मैथ्यूज से सिर्फ 12 रेटिंग अंक दूर हैं. मंधाना की 64 गेंदों की पारी ने न केवल भारत को 137 रनों से जीत और सेमीफाइनल में जगह दिलाने में मदद की, बल्कि उन्हें मिताली राज के 10,868 रनों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सभी प्रारूपों में महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वकालिक सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज भी बना दिया. यह पारी उनका 18वां अंतरराष्ट्रीय शतक भी थी, जिसने उन्हें महिला अंतरराष्ट्रीय शतकों की सूची में सबसे आगे कर दिया.

दीप्ति ने लगाई टी20 में छलांग वहीं, भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने भी टी20 रैंकिंग में उल्लेखनीय प्रगति की है. बल्ले और गेंद दोनों से उनके योगदान ने उन्हें प्रमुख गेंदबाजों में दो स्थान उठाकर छठे स्थान पर पहुंचा दिया है और वह ऑलराउंडरों में पांचवें स्थान पर मजबूत बनी हुई हैं, जो टूर्नामेंट में भारत की सफलता के लिए उनके निरंतर महत्व को रेखांकित करता है

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वनडे में आयरलैंड की एमी हंटर का जलवा

विदेशी खिलाड़ियों की बात करें, तो आयरलैंड की विकेटकीपर एमी हंटर को इंग्लैंड के खिलाफ शानदार वनडे सीरीज का इनाम आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में करियर की सर्वश्रेष्ठ 11वीं रैंकिंग पर पहुंचकर मिला है. 20 वर्षीय हंटर ने तीन मैचों की आईसीसी महिला चैंपियनशिप सीरीज में 62, 64 और 39 रन बनाए. हालांकि इंग्लैंड ने यह सीरीज 3-0 से अपने नाम की. इस प्रदर्शन से हंटर ने अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 644 रेटिंग अंक हासिल किए. उनका यह स्कोर आयरलैंड की किसी महिला बल्लेबाज द्वारा हासिल किया गया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है, जो केवल मिरियम ग्रीली के अगस्त 2000 में बनाए गए 654 अंकों से पीछे है.

न्यूजीलैंड की मैडी ग्रीन और वेस्टइंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज बल्लेबाजों की सूची में एक-एक स्थान चढ़कर छठे और सातवें स्थान पर पहुंच गई हैं, जबकि इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट पिंडली की चोट के उबरने की प्रक्रिया के सीरीज से बाहर रहने की वजह से दो स्थान नीचे खिसक गई हैं.

सीरीज के दौरान अपने मजबूत प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड की बल्लेबाजों ने भी महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की. पहले मैच में अपना दूसरा वनडे शतक जड़ने वाली बाउचियर 13 स्थान चढ़कर 42वें स्थान पर पहुंच गई हैं, जबकि सोफिया डंकले 26 स्थान चढ़कर 43वें स्थान पर पहुंच गई हैं. डंकले ने सीरीज का अंत शानदार अंदाज में किया, उन्होंने वॉर्सेस्टर में तीसरे वनडे में 119 रन बनाए. यह उनका दूसरा वनडे शतक था क्योंकि इंग्लैंड ने 114 रन की जीत के साथ सीरीज का सूपड़ा साफ किया. उनके अलावा फ्रेया केम्प ने भी महत्वपूर्ण प्रगति की है, उन्होंने 117.33 के स्ट्राइक रेट से सीरीज में 88 रन बनाकर 37 स्थान की छलांग लगाकर 76वां स्थान हासिल किया है.

विदेशी गेंदबाजों की स्थिति

प्रमुख गेंदबाजों में कम हलचल देखने को मिली है, हालांकि इंग्लैंड की कार्यवाहक कप्तान चार्ली डीन दो स्थान आगे बढ़कर संयुक्त 11वें स्थान पर पहुंच गई हैं, लॉरेन फिलर 14 स्थान की छलांग लगाकर 39वें स्थान पर पहुंच गई हैं और आयरलैंड की कारा मरे 16 स्थान चढ़कर 50वें स्थान के साथ शीर्ष 50 में लौट आई हैं.

टी20 रैकिंग के बारे में भी जान लीजिए

नवीनतम आईसीसी महिला टी20ई खिलाड़ी रैंकिंग भी जारी महिला एशिया कप के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाती है, जिसमें शीर्ष 15 बल्लेबाजों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. बांग्लादेश की शोभना मोस्तारी इंडोनेशिया के खिलाफ 40 रन के बाद श्रीलंका के खिलाफ 34 रन की बहुमूल्य पारी खेलकर तीन स्थान चढ़कर 36वें स्थान पर पहुंच गई हैं. दुबई में श्रीलंका के खिलाफ आठ विकेट पर 114 रन के बांग्लादेश के स्कोर में मोस्तारी सर्वोच्च स्कोरर थीं, हालांकि उनकी टीम अंततः चार विकेट से हार गई.

संयुक्त अरब अमीरात की कप्तान ईशा ओझा प्रमुख एसोसिएट सदस्य खिलाड़ियों में से एक के रूप में अपना दबदबा बनाए हुए है. वह टी20ई बल्लेबाजों में 39वें स्थान पर पहुंच गई हैं और ऑलराउंडरों की रैंकिंग में शीर्ष 20 के ठीक बाहर बनी हुई हैं.

ओझा ने इंडोनेशिया के खिलाफ एक प्रभावशाली ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए 29 गेंदों पर 30 रन बनाए और 11 रन देकर दो विकेट लिए, जिससे यूएई ने छह विकेट की जीत के साथ अपनी पहली महिला एशिया कप जीत हासिल की। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. श्रीलंका से मिली करीबी हार के बावजूद बांग्लादेश की गेंदबाजों ने भी महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की है। मारूफा अख्तर 19 स्थान उछलकर 18वें स्थान पर पहुंच गई हैं, जबकि उनकी साथी सुल्ताना खातून नौ स्थान चढ़कर संयुक्त 37वें स्थान पर पहुंच गई हैं.

मारूफा ने श्रीलंका के साथ एशिया कप के मुकाबले में बड़ा प्रभाव डाला, उन्होंने 21 रन देकर तीन विकेट लिए, जिसमें चमारी अथापथु और इमेशा दुलानी के शुरुआती विकेट शामिल थे, जबकि खातून ने 14 रन देकर एक विकेट लिया, जिससे बांग्लादेश ने दुबई में श्रीलंका को कड़ी टक्कर दी. थाईलैंड की थिपत्चा पुत्थावोंग और सुलीपोर्न लाओमी गेंदबाजों के बीच अन्य महत्वपूर्ण सुधार करने वाली खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के खिलाफ अपने एशिया कप मुकाबले में तीन-तीन विकेट लेने के बाद थिपत्चा चार स्थान आगे बढ़कर 47वें स्थान पर पहुंच गई हैं, जबकि लाओमी 10 पायदान चढ़कर 53वें स्थान पर पहुंच गई हैं. हालांकि वे 35 रन से मैच हार गए थे.

F & Q= Frequentl Asked Question

प्र.-1. हालिया आईसीसी टी20 रैंकिंग में स्मृति मंधाना ने क्या उपलब्धि हासिल की है?

उत्तर-1. हांगकांग के खिलाफ 124 रनों की धमाकेदार पारी के दम पर स्मृति मंधाना टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पांच में शामिल हो गई हैं और वह चौथे स्थान पर मौजूद हेली मैथ्यूज से सिर्फ 12 रेटिंग अंक दूर हैं.

प्र.-2. स्मृति मंधाना ने महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मिताली राज का कौन सा बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है?

उत्तर-2. मंधाना ने मिताली राज के 10,868 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सभी प्रारूपों में महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वकालिक सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज बनने का गौरव हासिल किया था.

प्र.-3. हांगकांग के खिलाफ खेली गई पारी से स्मृति मंधाना के नाम कौन सा शतकीय रिकॉर्ड दर्ज हुआ? उत्तर-3. 64 गेंदों में 124 रन की यह पारी स्मृति मंधाना का 18वां अंतरराष्ट्रीय शतक थी, जिसने उन्हें महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर पहुंचा दिया.

प्र.-4. आईसीसी टी20 रैंकिंग में भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को क्या फायदा मिला है?

उत्तर-4. दीप्ति शर्मा टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में दो पायदान की छलांग लगाकर दुनिया की छठे नंबर की गेंदबाज बन गई हैं, जबकि ऑलराउंडरों की सूची में वह पांचवें स्थान पर मजबूती से बनी हुई हैं.

प्र.-5. भारत को महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंचाने और 137 रनों की बड़ी जीत दिलाने में किस खिलाड़ी की भूमिका प्रमुख रही?

उत्तर-5. स्मृति मंधाना की 124 रनों की शानदार पारी की बदौलत भारत ने हांगकांग को 137 रनों से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की.