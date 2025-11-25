ICC T20 WC 2026 Schedule: 7 फरवरी से शुरुआत, 15 को पाकिस्तान से भिड़ंत, ऐसा है भारत के टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल

ICC T20 World Cup 2026, India Full Schedule: अगले साल होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल सामने आ गया है. टीम इंडिया 7 को अमेरिका के खिलाफ मैच से अपने अभियान का आगाज करेगी. इसके बाद भारतीय टीम पाकिस्तान, नीदरलैंड्स, नामीबिया से भिड़ेगी. भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला बहुप्रतिक्षित मुकाबले 15 फरवरी को खेला जाना है. भारत और पाकिस्तान का मैच श्रीलंका के कोलंबो में होगा, जबकि टीम इंडिया अपने बाकी मुकाबले भारत में खेलेगी.

भारतीय टीम अगर सुपर 8 के लिए क्वालीफाई कर पाती है तो उनके तीन सुपर-आठ मुकाबले अहमदाबाद, चेन्नई और कोलकाता में होंगे. अगर भारत सेमीफाइनल में पहुंचता है तो उसका मैच मुंबई में होगा. दूसरा सेमीफ़ाइनल स्थान कोलंबो या कोलकाता है, यह इस पर निर्भर करता है कि पाकिस्तान या श्रीलंका क्वालिफाई करते हैं या नहीं. फाइनल अहमदाबाद में खेला जाएगा.

भारत का टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल

ग्रुप स्टेज

7 फरवरी vs अमेरिका

12 फरवरी vs नामीबिया

15 फरवरी vs पाकिस्तान

18 फरवरी vs नीदरलैंड्स

भारत और अमेरिका के बीच होने वाला मुकाबला मुंबई में होगा. जबकि नामीबिया के खिलाफ मैच दिल्ली में, पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला कोलंबो में और नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच अहमदाबाद में होगा.

टीम इंडिया को ग्रुप स्टेज में ए ग्रुप में रखा गया है और उसे X1 टीम रखा गया है. भारत अगर ग्रुप स्टेज में नंबर-1 या हो पर रहता है तो सुपर-8 के लिए क्वालीफाई करता है तो उसका शेड्यूल ऐसा होगा. लेकिन अगर भारत ने क्वालीफाई नहीं किया तो उसके स्थान पर जो टीम सुपर-8 में जाएगी, उसे X1 माना जाएगा.

किस ग्रुप में कौन

ग्रुप ए- भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नामीबिया, नेदरलैंड्स.

ग्रुप बी- ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान.

ग्रुप सी- इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, इटली, बांग्लादेश, नेपाल.

ग्रुप डी- साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई, कनाडा.

किन टीमों ने किया है क्वालीफाई

भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, नीदरलैंड, इटली, जिम्बाब्वे, नामीबिया, नेपाल, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात

भारत के सेमीफाइनल का मैचअप

भारत अगर सेमीफाइनल में पहुंचता है तो उसके समीकरण अलग-अलग है. अगर भारत के सामने पाकिस्तान होगी तो सेमीफाइनल 1 कोलंबो में खेला जाएगा. अगर सेमीफाइनल में भारत पहुंचता है लेकिन उसके सामने पाकिस्तान नहीं होता है तो भारत सेमीफाइनल 2 मुंबई में खेलेगा.

अगर भारत सेमीफाइनल में श्रीलंका से भिड़ता है तो भारत दूसरा सेमीफाइनल खेलेगा और यह मुंबई में खेला जाएगा. अगर भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान सेमीफाइनल 1 के लिए क्वालीफाई नहीं करते हैं तो सेमीफाइनल 1 कोलकाता में खेला जाएगा जबकि दूसरा सेमीफाइनल मुंबई में होगा.

अगर श्रीलंका और पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचते हैं तो पहला सेमीफाइनल कोलकाता में और दूसरा मुंबई में होगा. अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है को यह कोलंबो में होगा. अगर पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचता है तो यह मैच अहमदाबाद में होगा.

