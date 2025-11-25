विज्ञापन
T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान, 7 फरवरी से होगा आगाज, 8 मार्च को होगा फाइनल, 15 फरवरी को भारत-पाकिस्तान

ICC T20 World Cup 2026 Schedule: भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में अगले साल होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल होना है. टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होगी.

  • टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 7 फरवरी से शुरू होगा.
  • टूर्नामेंट में 20 टीमें 4 ग्रुप में हैं, हर टीम लीग स्टेज में चार मैच खेलेगी और टॉप दो सुपर-8 में जाएंगी.
  • सुपर-8 के बाद टॉप दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. सेमीफाइनल का वेन्यू टीमों के क्वालीफिकेशन पर निर्भर करेगा.
ICC T20 World Cup 2026 Schedule: भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में अगले साल होने वाला आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान हो गया है. 7 फरवरी को पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबले से टूर्नामेंट की शुरुआत होगी, जबकि 8 मार्च को फाइनल होना है. इस बार पिछली संस्करण की ही तरह 20 टीमों ने क्वालीफाई किया है. सभी क्वालीफाई करने वाली 20 टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप स्टेज में टॉप पर रहने वाली दो टीमें सुपर-8 में जगह बनाएंगी, जहां उन्हें दो ग्रुप में बांटा जाएगा. सुपर-8 में टॉप पर रहने वाली दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगीं. 

07 फरवरी को पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबले से टूर्नामेंट की शुरुआत होनी है. जबकि लीग स्टेज का आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच होगा. यह मैच 20 फरवरी को होगा. लीग स्टेज में हर दिन तीन मैच होंगे, आखिरी दिन को छोड़कर. लीग स्टेज का पहला मैच सुबह 11 बजे शुरू होगा, जबकि दूसरा दोपहर 3 बजे और दिन का आखिरी मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा.

21 फरवरी से 01 मार्च तक फिर सुपर-8 के मैच होंगे. सुपर-8 में तीन दिन डबल हेडर होंगे. 22 फरवरी को, 26 फरवरी और 1 मार्च  को डबल हेडर हैं. पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को होगा जबकि दूसरा सेमीफाइनल 05 मार्च को. जबकि 8 मार्च को फाइनल होगा.

किस वेन्यू पर होंगे मुकाबले

वर्ल्ड कप के मुकाबले 8 वेन्यू पर खेले जाएंगे, जिसमें भारत के 5 और श्रीलंका के तीन है. भारत में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कोलकाता के ईडन गार्डन, मुंबई के वानखेड़े, दिल्ली के अरुण जेटली, और चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा.  इसके अलावा श्रीलंका के कैंडी में पल्लेकेले, कोलंबे के आर प्रेमदासा और सिनालेस स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे.

पाकिस्तान अपने तमाम मैच श्रीलंका में खेलेगा. बता दें, भारत डिफेंडिंग चैंपियन है. उसने 2024 टी20 वर्ल्ड कप में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब जीता था. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है, जब किसी टीम ने अपने घर पर खिताब जीता हो. इसके अलावा आज तक कोई टीम अपने खिताब का बचाव नहीं कर पाई है. 

किस ग्रुप में कौन

ग्रुप ए- भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नामीबिया, नेदरलैंड्स.
ग्रुप बी- ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान.
ग्रुप सी- इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, इटली, बांग्लादेश, नेपाल.
ग्रुप डी- साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई, कनाडा.

किन टीमों ने किया है क्वालीफाई

भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, नीदरलैंड, इटली, जिम्बाब्वे, नामीबिया, नेपाल, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात

कहां होंगे सेमीफाइनल के मैच

  • यदि पाकिस्तान क्वालिफाई करता है, तो वे कोलंबो में सेमीफाइनल 1 खेलेंगे.            
  • यदि भारत क्वालिफाई करता है (और पाकिस्तान से नहीं खेल रहा है), तो वे मुंबई में सेमी-फ़ाइनल 2 खेलेंगे.                
  • यदि श्रीलंका क्वालिफाई करता है (और भारत से नहीं खेल रहा है), तो वे कोलकाता में सेमी-फ़ाइनल 1 खेलेंगे.                
  • यदि श्रीलंका क्वालिफाई करता है (और पाकिस्तान से खेल रहा है), तो वे कोलंबो में सेमी-फ़ाइनल 1 खेलेंगे.        

कौन सा सेमीफाइनल खेलेगा भारत            

  • यदि भारत पाकिस्तान से खेलता है, तो मैच कोलंबो में सेमी-फ़ाइनल 1 के रूप में आयोजित किया जाएगा.                
  • यदि भारत श्रीलंका से खेलता है, तो मैच मुंबई में सेमी-फ़ाइनल 2 के रूप में आयोजित किया जाएगा.                
  • यदि पाकिस्तान श्रीलंका से खेलता है, तो मैच कोलंबो में सेमीफाइनल 1 के रूप में आयोजित किया जाएगा.                
  • यदि श्रीलंका किसी अन्य टीम से खेलता है, तो मैच कोलकाता में सेमीफाइनल 1 के रूप में आयोजित किया जाएगा.

यदि भारत, पाकिस्तान या श्रीलंका में से कोई भी शामिल नहीं है, तो सेमी-फ़ाइनल 1 अभी भी कोलकाता में और सेमी-फ़ाइनल 2 मुंबई में आयोजित किया जाएगा.

