Asia Cup 2025: पहलगाम पीड़ितों के साथ खड़े होने वाले बयान पर ICC ने सूर्यकुमार यादव को दी चेतावनी, मिल सकती है ये सजा

ICC Warn Suryakumar Yadav on Statement Over Pahalgam IND vs PAK Asia Cup 2025: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा दायर एक शिकायत पर आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने गुरुवार को भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को ऐसी कोई भी टिप्पणी करने से बचने को कहा जिसे राजनीति से प्रेरित समझा जा सकता हो. माना जा रहा है कि पीसीबी ने 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच के बाद निर्धारित सात दिनों की अवधि के भीतर शिकायत दर्ज कराई थी. उस मैच में सूर्यकुमार ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था और फिर मई में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को जीत समर्पित की थी. उन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता भी व्यक्त की थी.

आईसीसी की सुनवाई में शामिल हुए सूर्या

"सूर्या आज आईसीसी की सुनवाई में शामिल हुए. उनके साथ बीसीसीआई के सीओओ और क्रिकेट संचालन प्रबंधक भी थे. रिचर्डसन ने उन्हें समझाया कि उन्हें ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो राजनीतिक लग सकती है. इस बीच सजा का पता नहीं चल पाया है. चूंकि यह लेवल 1 के अंतर्गत आता है, इसलिए यह या तो चेतावनी हो सकती है या मैच फीस में 15 प्रतिशत की कटौती का आर्थिक जुर्माना." इस मामले से वाकिफ एक टूर्नामेंट सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर पीटीआई को बताया.

रऊफ, साहिबज़ादा के इशारे पर BCCI ने भी की है शिकायत

इससे पहले, भारत ने पिछले रविवार को एशिया कप सुपर 4 मैच के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटरों रऊफ और फरहान के भड़काऊ हाव-भाव (रऊफ, साहिबज़ादा के इशारे पर) के लिए आईसीसी में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी. विश्वसनीय रूप से पता चला है कि बीसीसीआई ने बुधवार को दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और आईसीसी को ईमेल मिल गया है.

21 सितंबर के मैच के दौरान, रऊफ ने भारत की सैन्य कार्रवाई का मज़ाक उड़ाने के लिए एक विमान को गिराए जाने का इशारा किया था. उस समय भारतीय समर्थकों ने "कोहली, कोहली" के नारे लगाए थे. रऊफ़ ने 2022 में होने वाले टी20 विश्व कप के मैच के दौरान एमसीजी में तेज़ गेंदबाज़ की गेंद पर लगाए गए दो मैच जिताऊ छक्कों का ज़िक्र किया था. मैच के दौरान, उन्होंने अपने गेंदबाज़ी स्पेल के दौरान भारतीय सलामी बल्लेबाज़ शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को गालियां दीं, और दोनों युवाओं ने अपने बल्ले से जवाब दिया.

साहिबज़ादा फरहान ने अपने बल्ले से बंदूक चलाने का किया था इशारा

उसी मैच के दौरान, साहिबज़ादा ने अपने बल्ले को मशीन गन की तरह इस्तेमाल करते हुए बंदूक चलाने का इशारा किया, जिसकी काफ़ी आलोचना हुई है. "उस समय वह जश्न बस एक पल था. मैं 50 रन बनाने के बाद ज़्यादा जश्न नहीं मनाता. लेकिन अचानक मेरे मन में आया कि चलो आज जश्न मनाते हैं. मैंने ऐसा किया. मुझे नहीं पता कि लोग इसे कैसे लेंगे. मुझे इसकी परवाह नहीं है," फरहान ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा था.

रऊफ और साहिबज़ादा दोनों को सुनवाई में अपने हाव-भाव स्पष्ट करने होंगे और अगर खिलाड़ियों के जवाब विश्वसनीय नहीं हुए, तो आचार संहिता के अनुसार उन पर प्रतिबंध लग सकता है.

नकवी ने 'X' पर रहस्यमयी CR7 वीडियो पोस्ट किया

आग में घी डालते हुए, एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने बुधवार को 'X' पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक स्लो-मोशन वीडियो पोस्ट किया, जिसमें पुर्तगाली दिग्गज इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जैसा कि रऊफ़ ने पिछले रविवार को मैदान पर इशारा किया था. नक़वी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष होने के साथ-साथ अपने देश के 'आंतरिक मंत्री' भी हैं और भारत के ख़िलाफ़ भड़काऊ बयानबाज़ी के लिए जाने जाते हैं. वीडियो में रोनाल्डो बता रहे होंगे कि कैसे उनकी सीधी फ्री-किक नीचे की ओर गई और गोल में जा लगी.

इसके बाद, एशिया कप की फ़ाइनलिस्ट भारतीय टीम, एसीसी अध्यक्ष के साथ मंच साझा करेगी या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा. बीसीसीआई और आईसीसी, दोनों ही प्रमुखों की नज़रों से यह मामला छिपा नहीं है. नक़वी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा.

बीसीसीआई द्वारा दायर एक शिकायत पर पाकिस्तान के साहिबज़ादा फरहान और हारिस रऊफ के खिलाफ सुनवाई शुक्रवार को होगी क्योंकि दोनों गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप मैच खेल रहे हैं.