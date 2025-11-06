IND vs AUS: Carrara में होगी चौके-छक्कों की बारिश या विकेटों का लगेगा ढेर? जानें नए मैदान का इतिहास

India vs Australia, 4th T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला आज (6 नंवबर 2025) क्वींसलैंड स्थित कैरारा ओवल में खेला जाएगा. अहम मुकाबले से पूर्व बात करें कैरारा के मिजाज के बारे में तो यहां खबर लिखे जाने तक केवल 2 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेले गए हैं. जहां पिछला मुकाबला केवल 10 ओवरों तक ही चल पाया था. यही वजह है कि मैदान के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है. कैरारा में जरूर इंटरनेशनल मुकाबले ज्यादा नहीं खेले गए हैं. मगर बीबीएल के यहां ठीक-ठाक मैच खेले गए हैं. जहां बल्लेबाजों को मैदान से काफी मदद के आसार दिखे हैं. पिछले मुकाबलों को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि आज के मुकाबले में भी क्रिकेट प्रेमियों को छक्के-चौके देखने को मिल सकते हैं.

1-1 की बराबरी पर है सीरीज

बात करें जारी सीरीज के बारे में तो शुरुआती 3 मुकाबले बीत जाने के बाद दोनों टीमें 1-1 के साथ बराबरी पर काबिज हैं. सीरीज का पहला मुकाबला 29 अक्टूबर को मनुका ओवल में खेला गया था. जहां लगातार बारिश की वजह से परिणाम नहीम निकल पाया. पहला मैच बारिश से धुलने के बाद दोनों टीमें 31 अक्टूबर को MCG में आमने सामने हुईं. यहां कंगारू टीम को 40 गेंद शेष रहते 4 विकेट से बड़ी जीत मिली. इसके पश्चात सीरीज का तीसरा मुकाबला 2 नवंबर को निंजा स्टेडियम में खेला गया. यहां भारतीय टीम ने पलटवार करते हुए मेजबान टीम को 5 विकेट से मात दिया.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं-

भारत- अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, नितीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा.

ऑस्ट्रेलिया- मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंगलिस (विकेट कीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, जेवियर बार्टलेट, बेन ड्वार्शिस, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमन, जोश फिलिप, तनवीर संघा और महली बियर्डमैन.

