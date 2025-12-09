IND vs SA 1st T20I: हार्दिक पांड्या 2 विकेट लेते ही मचाएंगे डबल धमाल, ऐसा करने वाले बनेंगे पहले भारतीय

Hardik Pandya on Verge of Double of 1500 Runs vs 100 Wickets: टेस्ट और वनडे सीरीज के बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत हो रही है. मंगलवार को पहला टी20 मुकाबला कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इस मैच में विकेटों का शतक लगा सकते हैं.

हार्दिक पांड्या एशिया कप के बाद कटक टी20 से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं. हार्दिक ने 120 मैचों की 108 पारियों में 98 विकेट लिए हैं. 2 और विकेट हासिल करते ही पांड्या के सबसे छोटे फॉर्मेट में 100 विकेट पूरे हो जाएंगे. हार्दिक इस फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय होंगे. इसके अलावा हार्दिक पांड्या 2 विकेट लेते ही टी20 अंतरराष्ट्रीय में 1500 रन और 100 विकेट के डबल क्लब में शामिल होने वाले पहले भारतीय होंगे.

बांग्लादेश के दिग्गज खिलाड़ी शाकिब अल हसन, अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी, मलेशिया के वीरेंद्रदीप सिंह, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ही उनसे पहले यह कारनामा कर चुके हैं. शाकिब के नाम टी20 अंतरराष्ट्रीय में 2551 रन और 149 विकेट हैं. जबकि मोहम्मद नबी के नाम 2417 रन और 104 विकेट हैं. वहीं वीरेंद्रदीप सिंह 3115 रन और 103 विकटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं. जबकि सिकंदर रजा 2883 रन और 102 विकटों के साथ चौथे स्थान पर हैं. हार्दिक पांड्या के नाम टी20 अंतरराष्ट्रीय में 1860 रन और 98 विकेट हैं.

इसके अलावा हार्दिक 2022 के बाद से टी20 अंतरराष्ट्रीय में मीडिल ओवरों में पेसरों में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. इस लिस्ट में रोमारियो शेफर्ड पहले पायदान पर हैं. उन्होंने 2022 के बाद से 7-16 ओवरों के बीच 33 विकेट झटके हैं. जबकि हार्दिक ने 30 विकेट झटके हैं.

बात अगर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अभी तक 31 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए हैं. इस दौरान भारत ने 18 और दक्षिण अफ्रीका ने 12 मुकाबले जीते हैं. अगर दोनों देशों के बीच बीते पांच मैचों की बात करें तो भारत ने 4 जीते हैं और दक्षिण अफ्रीका एक मैच जीतने में सफल हुई है.