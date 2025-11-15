'टेस्ट क्रिकेट का कैसा मजाक है' ईडन गार्डन्स की पिच को लेकर भड़के हरभजन सिंह

Harbhajan Singh Blasts Eden Gardens Pitch: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हो रहे सीरीज के पहले मैच के दूसरे दिन के आखिरी सेशन में एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच इसी दिन खत्म हो जाएगा. भारत ने दिन की शुरुआत 1 विकेट से की थी, लेकिन फिर टीम इंडिया की पहली पारी 189 रन पर सिमट गई. इसके बाद मेहमान टीम के बल्लेबाज भी संघर्ष करते नजर आए. पहले दिन जहां 11 विकेट गिरे थे, दूसरे दिन इस पिच पर 15 विकेट गिरे. पिच पर असमान उछाल के साथ साथ स्पिनरों के लिए शानदार टर्न था. दूसरे दिन स्टंप्स पर दक्षिण अफ्रीका दूसरी पारी में 93/7 पर है और मैच हारने की तरफ बढ़ रही है. दो दिन में ही मैच का रिजल्ट तय हो गया है और ऐसे में भारतीय दिग्गज खिलाड़ी हरभजन सिंह ने पिच को लेकर सवाल उठाए हैं.

रवीन्द्र जड़ेजा की अगुवाई में भारतीय स्पिनर्स ने मेहमान टीम की बल्लेबाजी को तहस नहस किया. चायकाल पर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 18/1 था, लेकिन दिन का खेल खत्म होते-होते टीम की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई. प्रोटियाज़ ने केवल 75 रन जोड़े और 6 विकेट गंवाए. कुल मिलाकर, दिन में 15 विकेट मिले, सुबह तीन, दोपहर में छह और अंतिम सत्र में छह और विकेट मिले.

हरभजन सिंह ने पिच पर सवाल उठाते हुए एक्स पर लिखा,"टेस्ट क्रिकेट भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका - दूसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले ही मैच लगभग खत्म हो गया है. टेस्ट क्रिकेट का यह कैसा मजाक है."

Test cricket india vs South Africa the game almost over on 2nd day isn't finished yet . What a mockery of test cricket #RIPTESTCRICKET — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) November 15, 2025

अंतिम सत्र में एडेन मार्कराम पहले खिलाड़ी थे, जिन्हें जडेजा ने 4 रन के स्कोर पर अपना शिकार किया. वियान मुल्डर 11 रन बनाए. जडेजा ने ही यह विकेट झटका. टोनी डी ज़ोरज़ी भी प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे और 2 रन बनाकर आउट हो गए. टोनी डी ज़ोरज़ी के रूप में जडेजा ने दिन का तीसरा शिकार किया. दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 40/4 हो गया था. ट्रिस्टन स्टब्स 5 रन पर बोल्ड होकर जडेजा के चौथे शिकार बने. इससे पहले मार्को जानसन को 13 रन पर कुलदीप यादव ने आउट किया, जिन्होंने पारी का अपना दूसरा विकेट लिया.

अक्षर पटेल ने भी एक विकेट लिया और दर्शकों पर दबाव बनाए रखा. जडेजा के 4/29 के आंकड़े के साथ अपने रिकॉर्ड बुक में एक और कीर्तिमान जोड़ा. वह अब स्टुअर्ट ब्रॉड के बाद एक ही देश में 2,000 से अधिक रन और 250 से अधिक विकेट लेने वाले दूसरे क्रिकेटर हैं. 52 घरेलू टेस्ट मैचों में 2,154 रन और 250 विकेट के साथ, जडेजा घरेलू धरती पर 250 विकेट लेने वाले चौथे भारतीय भी बन गए. वह अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) में 150 विकेट तक पहुंचने वाले सातवें गेंदबाज और ऐसा करने वाले तीसरे स्पिनर हैं.

कुलदीप यादव ने दिन का अंत 12 रन पर 2 विकेट के साथ किया, जबकि अक्षर पटेल ने 30 रन पर 1 विकेट लिया. स्टंप्स तक कॉर्बिन बॉश 1 रन पर और कप्तान टेम्बा बावुमा 29 रन पर नाबाद थे. दक्षिण अफ्रीका के पास 63 रनों की मामूली बढ़त है. मेहमान टीम को मैच में बने रहने के लिए उन्हें तीसरे दिन बढ़त हासिल करने की उम्मीद होगी. इससे पहले, दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर साइमन हार्मर और तेज गेंदबाज मार्को जानसन की तेज गेंदबाजी ने भारत को 189/9 पर रोक दिया.

