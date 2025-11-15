विज्ञापन

टेलीविजन की इस फिरंगी बहू ने भारत में पूरे किए 20 साल, प्यार के लिए छोड़ा देश

जर्मनी से आईं सुजैन बर्नर्ट ने भारत में पूरे किए 20 साल, ‘फिरंगी बहू’ बनकर जीता हर दिल, बोलीं- अब यही है मेरा घर.

नई दिल्ली:

जर्मनी की रहने वाली एक्ट्रेस सुजैन बर्नर्ट ने बॉलीवुड और इंडियन टीवी इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई है. वो पिछले 20 साल से भारत में रह रही हैं और यहां के दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं. सुजैन को लोग प्यार से "फिरंगी बहू" के नाम से भी जानते हैं. उन्होंने कसौटी जिंदगी की, झांसी की रानी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, पोरस और प्यार का पहला नाम: राधा मोहन जैसे फेमस टीवी शोज में शानदार किरदार निभाए हैं. हाल ही में सुजैन ने भारत में अपने 20 साल पूरे किए हैं और इस मौके पर वो काफी इमोशनल भी हो गईं.

भारत में पूरे किए 20 साल

सुजैन का जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन अब वो भारत को ही अपना घर मानती हैं. उन्होंने कहा कि भारत में रहना उनके लिए बहुत खास है. सुजैन ने बताया, “मुझे यहां लोगों से बहुत प्यार और सम्मान मिला है. इतने सालों में जो अपनापन महसूस किया है, उसे शब्दों में बताना मुश्किल है.”

मुंबई ने बदली किस्मत

सुजैन ने बताया कि वो 1 नवंबर 2005 को पहली बार मुंबई आई थीं. उन्हें पहले से पता था कि मुंबई सपनों का शहर है. इससे पहले वो एक भारतीय टीवी शो में काम कर चुकी थीं और वहीं से उनका कैमरे के सामने का सफर शुरू हुआ था. मुंबई आने के बाद उन्हें अपना पहला बड़ा मौका मिला और फिर उनके करियर की गाड़ी चल पड़ी. उन्होंने कहा, “मैं अपने सभी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की शुक्रगुजार हूं. आज जब लोग मुझे ‘फिरंगी बहू' कहते हैं, तो बहुत गर्व महसूस होता है.”

सेट पर मिला जीवनसाथी

सुजैन को उनका जीवनसाथी भारत में ही मिला. उन्होंने अभिनेता अखिल मिश्रा के साथ फिल्म ‘क्रम' और सीरियल ‘मेरा दिल दीवाना' में काम किया था. शूटिंग के दौरान दोनों एक-दूसरे के करीब आए और साल 2009 में शादी कर ली. लेकिन दुख की बात है कि 2023 में अखिल मिश्रा का निधन हो गया, जब वो अपनी इमारत से गिर गए थे.

