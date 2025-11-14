बिहार में NDA रिकॉर्ड जीत की ओर, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देखिए 243 सीटों का अपडेट

विज्ञापन
बीजेपी की इस बार सिर्फ सीटें ही नहीं, वोट शेयर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, बीजेपी को अभी 21.09% वोट शेयर मिला है. वोटर शेयर के मामले में दूसरे स्‍थान पर आरजेडी है, जिसे 22.85% वोट शेयर मिला है, लेकिन सीट के मामले में वह काफी पीछे नजर आ रही है.

15 साल में दूसरी बार कमाल, 200 सीटों पर पहुंचा जदयू-भाजपा का गठबंधन
  • बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन 2010 के बाद दूसरी बार 200 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए है
  • भाजपा 91 सीटों पर आगे चल रही है जबकि जदयू 80 से अधिक सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है
  • राजद तीसरी बड़ी पार्टी बनी है और उसे लगभग 26 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस केवल चार सीटों पर सिमटी है
पटना:

बिहार में एनडीए गठबंधन रिकॉर्ड जीत की ओर बढ़ रहा है. 15 साल में दूसरी बार एनडीए 200 सीटों पर जदयू-बीजेपी का गठबंधन पहुंच रहा है. बीजेपी अकेले 91 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और जेडीयू 82 सीटों पर आगे चल रही है. चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी मतगणना के आंकड़े तेजी से अपडेट हो रहे हैं. ऐसे में #ElectionCommission ट्रेंड कर रहा है. चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, बिहार चुनाव में एनडीओ को बंपर जीत मिलने जा रही है. 

किसको मिल रही कितनी सीट?

एनडीए को 2010 के बाद बंपर सीटें मिलने जा रही हैं. मोकामा विधानसभा सीट का रिजल्‍ट घोषित भी हो गया है, जहां से जेडीयू के बाहुबली के अनंत सिंह ने जीत दर्ज की है. चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, बीजेपी 91 सीटों पर आगे चल रही है. जेडीयू 80 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. आरजेडी बिहार में तीसरी बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है, जिसे 26 सीटें मिलती दिख रही हैं. एलजेपी (आर) भी 22 सीटों पर आगे चल र ही है. ओवैसी की AIMIM भी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. जीतन राम मांझी की 'हम' भी 5 सीटों पर आगे नजर आ रही है. कांग्रेस का बुरा हाल होता नजर आ रहा है. वह सिर्फ 4 सीटों पर सिमटी दिख रही है. 

वोट शेयर के मामले में BJP अव्‍वल

बीजेपी की इस बार सिर्फ सीटें ही नहीं, वोट शेयर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, बीजेपी को अभी 21.09% वोट शेयर मिला है. वोटर शेयर के मामले में दूसरे स्‍थान पर आरजेडी है, जिसे 22.85% वोट शेयर मिला है, लेकिन सीट के मामले में वह काफी पीछे नजर आ रही है. तीसरे स्‍थान पर जेडीयू है, जिसे 18.93% वोट शेयर मिला है, लेकिन सीट के मामले में वह पूरे महागठबंधन पर भारी नजर आ रहा है.  

2010 में किसको कितनी मिली थी सीटें?

यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो यह बिहार में एनडीए की 2010 के बाद दूसरी सबसे बड़ी जीत होगी. 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए 206 विधानसभा सीटों पर विजयी हुई. जदयू 115 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि भाजपा 91 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी. राजद के नेतृत्व वाले गठबंधन को महज 25 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें राजद ने अकेले 22 सीटों पर कब्जा किया और एलजेपी (लोक जनशक्ति पार्टी) तीन सीटों पर जीत पाई. 

फिलहाल, यह रुझान शुरुआती चरणों की मतगणना के आधार पर सामने आए हैं। हालांकि, आखिरी दौर तक वोटों की गिनती में आंकड़ों में बदलाव संभव है. सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई. पहले डाक मतपत्रों को गिना गया। इसके बाद सुबह 8.30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के मतों की गिनती शुरू हुई.  

