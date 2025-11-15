Gold-Silver Rates Today: सोने-चांदी के दाम में पिछले कुछ दिनों से उतार-चढ़ाव जारी है. सोने-चांदी के भाव में 4 दिन से तेजी जारी थी. बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों (Bihar Election Results 2025)वाले दिन इस तेजी पर न केवल ब्रेक लगा, बल्कि इसमें बड़ी गिरावट भी देखी गई. IBJA यानी इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, सोने के दाम में 1,330 रुपये की गिरावट हुई और ये 1,24,794 रुपये/ 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं चांदी के दाम 4,400 से ज्‍यादा गिर गए. चांदी 1,63,808 रुपये से गिरकर 1,59,367 रुपये प्रति किलो हो गई. शनिवार को भी सोने-चांदी इन्‍हीं दरों के आसपास रहने की संभावना है.

आपके शहर में क्‍या है सोने-चांदी के भाव?

दिल्‍ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,23,500 रुपये/10 ग्राम के करीब है, जबकि चांदी 1,56,400 रुपये/किलो के करीब है. पटना में 24 कैरेट सोना 1,23,480 रुपये/10 ग्राम के करीब है. 24 कैरेट गोल्‍ड प्रति 10 ग्राम, लखनऊ में 1,23,580 रुपये, इंदौर में 1,23,680 रुपये, चंडीगढ़ में 1,23,220 रुपये, भोपाल में 1,23,680 रुपये के करीब है.

सोने-चांदी के दाम में बड़ी गिरावट

सोना-चांदी के रेट्स में आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई. 1 किलोग्राम चांदी का भाव 1.60 लाख रुपए के नीचे आ गया है. वहीं, 24 कैरेट सोने की कीमत में भी 1700 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट आई है. आईबीजेए के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,24,794 रुपए दर्ज की गई है, जो कि इससे पहले कारोबारी दिन गुरुवार को 1,26,554 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.

एक दिन के भीतर सोने के दाम में 1,760 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है. इसी तरह, 22 कैरेट सोना भी 1,15,923 रुपए प्रति 10 ग्राम से घटकर 1,14,311 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. 18 कैरेट सोने का भाव भी 94,916 रुपए प्रति 10 ग्राम से घटकर 93,596 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है. एक किलोग्राम चांदी का भाव 1,59,367 रुपए पर आ गया है, जो कि इससे पहले 1,62,730 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया था. चांदी की कीमत में 3363 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है.

एमसीएक्‍स और कॉमेक्‍स पर सोने-चांदी के भाव

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 3.29 प्रतिशत घटकर 1,22,575 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि चांदी के 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 4.68 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1,54,870 रुपए पर पहुंच गया है.

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है. कॉमेक्स पर सोने का दाम 3.15 प्रतिशत घटकर 4,062.30 डॉलर प्रति औंस और चांदी का दाम 4.88 प्रतिशत की गिरावट के बाद 50.57 डॉलर प्रति औंस हो गया है.

सोने-चांदी पर क्‍या है एक्‍सपर्ट की राय?

एलकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी वीपी रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी ने कहा, 'बिकवाली के बाद सोने की कीमतें कमजोर रहीं. फेडरल रिजर्व मेंबर्स के कमेंट्स से पता चलता है कि ताजा आर्थिक आंकड़ों की कमी के चलते ब्याज दरों में कटौती को लेकर देर हो सकती है, जिससे बुलियन सेंटीमेंट कमजोर हो गया.' आगे उन्होंने कहा कि डॉलर इंडेक्स मजबूत होने से सोने पर दबाव बढ़ा. कीमतें 1,27,000 रुपए के उच्च स्तर से गिरकर 1,25,600 रुपए पर आ गई हैं लेकिन अभी भी 4 प्रतिशत की साप्ताहिक बढ़त बरकरार बनी हुई है. सोने की कीमतें 1,24,000-1,27,500 रुपए के दायरे में अस्थिर रहने की उम्मीद है.