डेवाल्ड ब्रेविस ने रच दिया इतिहास, AUS में यह अजूबा करने वाले SA के पहले और दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बने

Dewald Brevis, Australia vs South Africa: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आखिरी मुकाबला 16 अगस्त को केर्न्स में खेला गया. जहां अफ्रीकी युवा स्टार डेवाल्ड ब्रेविस प्रचंड लय में नजर आए. चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 26 गेंदों का सामना किया. इस बीच देखते ही देखते 203.84 की स्ट्राइक रेट से 53 रन ठोक डाले. इस दौरान उनके बल्ले से एक चौका और छह खूबसूरत छक्के निकले.

डेवाल्ड ब्रेविस ने रचा इतिहास

मैच के दौरान डेवाल्ड ब्रेविस ने एक बड़ी उपलब्धी भी हासिल की. वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में द्विपक्षीय टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलते हुए सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे, जबकि दक्षिण अफ्रीका के पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

🚨 Most Runs against Australia in Australia T20I Bilateral Series 🚨



Virat Kohli - 199 runs

Pathum Nissanka - 184 runs

Dewald Brevis - 180 runs pic.twitter.com/dMsXUDeK8Q — Johns. (@CricCrazyJohns) August 16, 2025

विराट कोहली का है जलवा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में द्विपक्षीय टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलते हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के नाम दर्ज है. किंग कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी जमीं पर खेलते हुए द्विपक्षीय टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 199 रन बनाए हैं.

किंग कोहली के बाद टॉप तीन में ये बल्लेबाज

किंग कोहली के बाद दूसरे स्थान पर श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निसांका का नाम आता है. जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में शिरकत करते हुए 184 रन बनाए हैं. इन दोनों दिग्गजों के बाद तीसरे स्थान पर अब डेवाल्ड ब्रेविस आ गए हैं. 22 वर्षीय युवा स्टार के बल्ले से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में शिरकत हुए 180 टी20 रन निकले हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में द्विपक्षीय टी20I सीरीज खेलते हुए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी

199 रन - विराट कोहली - भारत

184 रन - पथुम निसांका - श्रीलंका

180 रन - डेवाल्ड ब्रेविस - दक्षिण अफ्रीका

