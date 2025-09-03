विज्ञापन
शिखर धवन नहीं तो कौन है टीम इंडिया का 'देसी बॉय'? गौतम गंभीर ने बताया

Gautam Gambhir Gives Virat Kohli Desi Boy Tag: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने विराट कोहली को टीम इंडिया का 'देसी बॉय' करार दिया है.

शिखर धवन नहीं तो कौन है टीम इंडिया का 'देसी बॉय'? गौतम गंभीर ने बताया
Gautam Gambhir
  • भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने विराट कोहली को दिल्ली से जुड़ी जड़ों के कारण देसी बॉय बताया
  • गंभीर ने इंग्लैंड दौरे के बाद ज्यादा क्रिकेट नहीं देखा और डीपीएल में युवाओं की प्रतिभा की सराहना की
  • जसप्रीत बुमराह को स्पीड का सौदागर और जहीर खान को डेथ ओवर का विशेषज्ञ माना गया है
Gautam Gambhir Gives Virat Kohli Desi Boy Tag: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने एक बेहद ही मजेदार सवाल का जवाब दिया है. हाल ही में संपन्न हुए दिल्ली प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले के बाद जब एक रैपिड फायर राउंड के दौरान उनसे पुछा गया कि देसी बॉय सुनते ही सबसे पहले आपके जेहन में कौन सा खिलाड़ी आता है? इसके जवाब में उन्होंने जो नाम लिया. उसे सुन हर कोई गदगद हो गया. मौजूद हेड कोच ने जवाब देते हुए विराट कोहली का नाम लिया. उन्होंने किंग कोहली को दिल्ली से जुड़ी अपनी जड़ों के लिए देसी बॉय कहा है. 

इंग्लैंड दौरे के बाद क्रिकेट से दूर हैं गंभीर 

बातचीत के दौरान ही उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में समाप्त हुए इंग्लैंड सीरीज के बाद उन्होंने ज्यादा क्रिकेट नहीं देखा है. डीपीएल में शिरकत कर रहे युवाओं की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, 'युवाओं के लिए यह बेहतरीन मंच है, जहां वह अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं. मेरे हिसाब से दिल्ली के पास देने के लिए काफी कुछ है, न सिर्फ दिल्ली क्रिकेट के लिए, बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भी.'

जसप्रीत बुमराह को बताया ‘स्पीड' का सौदागर 

बातचीत के दौरान ही जब उनसे ‘स्पीड' के लिए सवाल किया गया तो उन्होंने किसी और का नहीं बल्कि जसप्रीत बुमराह का नाम लिया. इसके अलावा उन्होंने जहीर खान को डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट माना. 

गंभीर ने सचिन तेंदुलकर को ‘क्लच' बताया, जबकि नितीश राणा को ‘गोल्डन आर्म', शुभमन गिल को ‘सबसे स्टाइलिश' खिलाड़ी, राहुल द्रविड़ को ‘मिस्टर कंसिस्टेंट' और वीवीएस लक्ष्मण को ‘रन मशीन' करार दिया है.  

जल्द ही एशिया कप में नजर आएगी टीम इंडिया 

नौ सितंबर से एशिया कप 2025 का आगाज हो रहा है. जहां टीम इंडिया भी शिरकत करते हुए नजर आएगी. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारतीय टीम का पहला मुकाबला 10 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात के साथ है. 

