'अमेरिका में बेहतर थी जिंदगी', माधुरी दीक्षित ने बताया भारत वापस लौटने का कारण, बोलीं- डॉक्टर नेने को...

माधुरी दीक्षित 90 के दशक में बॉलीवुड की टॉप फीमेल स्टार थीं. वह न सिर्फ फिमेल सुपरस्टार्स में गिनी जाती थीं बल्कि खुद एक ब्रांड नेम बन चुकी थीं. हालांकि, डॉ. श्रीराम नेने से शादी के बाद वह अपने करियर के पीक पर अमेरिका चली गईं. वहां लगभग एक दशक रहने के बाद यह कपल आखिरकार भारत लौट आया. अब रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट पर बातचीत में माधुरी ने भारत लौटने के पीछे की वजह बताई है. क्या कहा माधुरी ने इस पॉडकास्ट में चलिए आपको बताते हैं.

ये थी माधुरी के भारत लौटने की वजह

अमेरिका में अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हुए, माधुरी ने कहा कि यह बहुत शानदार और शांतिपूर्ण था. उन्होंने बताया कि उन्हें अपने बच्चों के साथ रहना, उनके साथ हर पल बिताना बहुत अच्छा लगता था, और ऐसा लगता था जैसे वह अपना सपना जी रही हैं. जब उनसे भारत लौटने का कारण पूछा गया, तो माधुरी ने कहा, “बहुत सी बातें हुईं. मेरे माता-पिता मेरे साथ रहते थे. मेरे सभी भाई-बहन अमेरिका में हैं. राम का परिवार भी वहीं है. मेरे माता-पिता बूढ़े हो रहे थे, और वे भारत वापस आना चाहते थे. मेरी पूरी जिंदगी और करियर में वे मेरे साथ थे और मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी.”

उन्होंने आगे कहा, “दूसरी बात, मेरा काम यहीं था. मैं भारत आती थी, अपना काम करती थी और फिर अमेरिका वापस चली जाती थी. दूरी की वजह से यह बहुत मुश्किल हो रहा था. राम को भी लगता था कि उनके पास आने वाले ज्यादातर मरीज बहुत बुरी हालत में होते हैं. वह उनकी समस्याओं का जल्दी पता लगाना चाहते थे. इसलिए वह लोगों को स्वस्थ बनाने, उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए एक सिस्टम बनाना चाहते थे. हम दोनों को लगा कि शायद यह एक इशारा था, क्योंकि सब कुछ सही जगह पर आ रहा था.”

उन्होंने माना कि विदेश में रहते हुए उन्हें भारत की बहुत याद आती थी. माधुरी ने आगे कहा कि उनका काम पहले से ही यहीं था और उनके पति भी बदलाव चाहते थे. इसलिए उन्हें लगा कि पूरे परिवार के लिए भारत वापस आना सबसे अच्छा फैसला होगा.

शादी से पहले डॉ नेने को किया डेट

माधुरी ने 17 अक्टूबर 1999 को दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया में माधुरी के बड़े भाई के घर पर एक पारंपरिक समारोह में लॉस एंजिल्स, कैलिफ़ोर्निया के कार्डियोवस्कुलर सर्जन श्रीराम नेने से शादी की. एक्ट्रेस ने हाल ही में बताया कि हालांकि उनकी और डॉ. नेने की मुलाकात उनके भाई ने करवाई थी, लेकिन शादी करने का फैसला करने से पहले उन्होंने छह महीने तक एक-दूसरे को डेट किया था. इस कपल ने 2003 में अपने बेटे अरिन और 2005 में रयान का वेलकम किया.

आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित अपनी आने वाली साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज, मिसेज देशपांडे में बिल्कुल नए अवतार में नजर आएंगी. ये 19 दिसंबर को JioHotstar पर रिलीज होने वाली है.