'सारा अंधकार...', गंभीर से लेकर सूर्या तक, भारतीय खिलाड़ियों ने देशवासियों को कुछ यूं दी दीपावली की शुभकामनाएं

Happy Diwali 2025: दीपावली के मौके पर सचिन तेंदुलकर समेत तमाम मशहूर क्रिकेटर्स ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को शुभकामनाएं दी हैं. मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, 'आपको खुशहाल और सुरक्षित दीपावली की शुभकामनाएं. आनंद लें और अपना ख्याल रखें.'
भारत के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'यह दीपावली आपके जीवन को शांति, समृद्धि और अनंत खुशियों से भर दे. सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं.'
May this Diwali light up your life with peace, prosperity, and endless happiness. Wishing everyone a very happy Diwali.— Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 20, 2025
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के चेयरमैन जय शाह, 'आपको और आपके परिवार को शानदार और खुशहाल दीपावली की शुभकामनाएं! रोशनी का यह त्योहार आपके और आपके प्रियजनों के लिए खुशियां और समृद्धि लेकर आए. सुरक्षित और आनंदमय दिवाली मनाएं.'
Wishing you and your family a sparkling and happy Diwali! May the festival of lights bring joy and prosperity to you and your loved ones. Have a safe and fun-filled Diwali🪔 pic.twitter.com/n7KPVvBP9X— Jay Shah (@JayShah) October 20, 2025
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, 'जैसे रोशनी हर घर को जगमगाए, वैसे ही हर मन में शांति और आनंद का वास हो. सभी को दीपावली की शुभकामनाएं!'
As lights adorn every home, may peace and joy dwell in every soul. Happy Diwali to everyone! ❤️✨#Diwali2025 #HappyDiwali pic.twitter.com/TSA5MOlovB— Mithali Raj (@M_Raj03) October 20, 2025
श्रेयस अय्यर ने लिखा, 'सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं! आप सभी का जीवन प्रकाश, प्रेम और अनंत आनंद से भरा रहे.'
Wishing everyone a very Happy Diwali! May your lives be filled with light, love and endless joy 🪔✨— Shreyas Iyer (@ShreyasIyer15) October 20, 2025
भारतीय टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने लिखा, 'रोशनी, खुशी और ढेर सारी सकारात्मकता. आप सभी को जगमगाती दीपावली की शुभकामनाएं!'
Light, laughter and lots of positivity. Wishing you all a sparkling Diwali! 💥🪔— Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) October 20, 2025
भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने लिखा, 'सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं! इस पावन पर्व के प्रकाश से सारा अंधकार दूर हो जाए!'
Wishing everyone a very happy & prosperous Diwali! May the lights of this pious festival dispel all darkness!— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 20, 2025
पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा, 'दीपावली का दिव्य प्रकाश आपके जीवन को शांति, समृद्धि और आनंद से आलोकित करे. आप सभी को उज्ज्वल और सुंदर दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!'
May the divine light of Diwali illuminate your life with peace, prosperity and joy. Wishing all of you a bright and beautiful Diwali! 🌟 🌟 🌟 🪔 🪔 🪔 pic.twitter.com/WHdxu3D8tI— VVS Laxman (@VVSLaxman281) October 20, 2025
पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब भगवान श्रीराम 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटे, तो नगरवासियों ने दीप जलाकर इसकी खुशी मनाई थी. इस तरह त्रेता युग की पहली दीपावली मनाई गई. इसके साथ ही यह पर्व अंधकार पर प्रकाश का प्रतीक भी बन गया.
