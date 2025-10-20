विज्ञापन
विशेष लिंक

'सारा अंधकार...', गंभीर से लेकर सूर्या तक, भारतीय खिलाड़ियों ने देशवासियों को कुछ यूं दी दीपावली की शुभकामनाएं

Happy Diwali 2025: दीपावली के शुभअवसर पर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर समेत कई खिलाड़ियों ने देशवासियों को बधाई दी है, जो कुछ इस प्रकार है.

Read Time: 2 mins
Share
'सारा अंधकार...', गंभीर से लेकर सूर्या तक, भारतीय खिलाड़ियों ने देशवासियों को कुछ यूं दी दीपावली की शुभकामनाएं
Gautam Gambhir
  • दीपावली के मौके पर सचिन तेंदुलकर समेत कई क्रिकेटर्स ने सोशल मीडिया पर फैंस को शुभकामनाएं दी हैं
  • पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने अपने संदेश में दीपावली को शांति, समृद्धि और खुशियों का पर्व बताया है
  • अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन जय शाह ने परिवार समेत सभी को सुरक्षित और आनंदमय दीपावली की कामना की है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Happy Diwali 2025: दीपावली के मौके पर सचिन तेंदुलकर समेत तमाम मशहूर क्रिकेटर्स ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को शुभकामनाएं दी हैं. मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, 'आपको खुशहाल और सुरक्षित दीपावली की शुभकामनाएं. आनंद लें और अपना ख्याल रखें.'

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'यह दीपावली आपके जीवन को शांति, समृद्धि और अनंत खुशियों से भर दे. सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं.'

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के चेयरमैन जय शाह, 'आपको और आपके परिवार को शानदार और खुशहाल दीपावली की शुभकामनाएं! रोशनी का यह त्योहार आपके और आपके प्रियजनों के लिए खुशियां और समृद्धि लेकर आए. सुरक्षित और आनंदमय दिवाली मनाएं.'

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, 'जैसे रोशनी हर घर को जगमगाए, वैसे ही हर मन में शांति और आनंद का वास हो. सभी को दीपावली की शुभकामनाएं!'

श्रेयस अय्यर ने लिखा, 'सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं! आप सभी का जीवन प्रकाश, प्रेम और अनंत आनंद से भरा रहे.'

भारतीय टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने लिखा, 'रोशनी, खुशी और ढेर सारी सकारात्मकता. आप सभी को जगमगाती दीपावली की शुभकामनाएं!'

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने लिखा, 'सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं! इस पावन पर्व के प्रकाश से सारा अंधकार दूर हो जाए!'

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा, 'दीपावली का दिव्य प्रकाश आपके जीवन को शांति, समृद्धि और आनंद से आलोकित करे. आप सभी को उज्ज्वल और सुंदर दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!'

पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब भगवान श्रीराम 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटे, तो नगरवासियों ने दीप जलाकर इसकी खुशी मनाई थी. इस तरह त्रेता युग की पहली दीपावली मनाई गई. इसके साथ ही यह पर्व अंधकार पर प्रकाश का प्रतीक भी बन गया.

यह भी पढ़ें- मिथुन मन्हास, शुभमन गिल और कुलदीप यादव के जीवन में इस दीपावली आई गुड न्यूज, जाने कैसे?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Gautam Gambhir, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now