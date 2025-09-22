विज्ञापन
Gautam Gambhir, India vs Pakistan: सुपर 4 में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया. भारत की जीत में अभिषेक शर्मा ने कमाल किया और 74 रनों की पारी खेली. (Asia Cup 2025)

IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ मैच खत्म होते ही गौतम गंभीर ने उठाया बड़ा कदम, ड्रेसिंग रूम से खिलाड़ियों को बुलाकर कराया 'हैंडशेक'
Gautam Gambhir ने उठाया बड़ा कदम
  • सुपर चार में भारत-पाकिस्तान मैच के बाद हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया
  • कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों को अंपायरों से हाथ मिलाने के लिए ड्रेसिंग रूम से बाहर बुलाया और निर्देश दिए
  • गौतम गंभीर के इस कदम को देखकर पाकिस्तानी टीम के खेमे में असंतोष और चौंकने की प्रतिक्रिया आई
Gautam Gambhir's twist after Asia Cup handshake row : नो हैंडशेक विवाद में एक नया मोड़ उस समय आया जब टीम इंडिया के कोच गौतम गंंभीर ने सुपर 4 में पाकिस्तान के साथ मैच खत्म होने के बाद एक बड़ा कदम उठाया,  जिसकी चर्चा हो रही है. इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिसे देखकर यकीनन पाकिस्तानी खेमे को मिर्ची लगी होगी. हुआ ये कि जैसे ही मैच खत्म हुआ तो हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे बिना पाकिस्तानी खिलाडि़यों से हाथ मिलाए वापस लौट आए. लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के होश उड़ गए होंगे. 

गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों को बुलाकर अंपायरों से कराया हैंडशेक

हुआ ये कि जैसे ही मैच खत्म हुआ तो भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने अपने खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम से बुलाकर अंपायरों से हाथ मिलाने के लिए कहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.  सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में, गंभीर खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम से बाहर आकर अंपायरों से हाथ मिलाने के लिए कहते हुए दिखाई दे रहे हैं. लेकिन शर्त यह थी कि हाथ मिलाना सिर्फ़ अधिकारियों से होगा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नहीं. (India vs Pakistan Asia Cup handshake row)

मैच के बाद, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार ने भी पाकिस्तानी टीम का मज़ाक उड़ाया और पत्रकारों से भारत-पाक क्रिकेट मुकाबले को 'प्रतिद्वंद्विता' कहना बंद करने की अपील की. सूर्या ने कहा, "मुझे लगता है कि आपको प्रतिद्वंद्विता पर सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए क्योंकि प्रतिद्वंद्विता तब होती है जब दोनों टीमें 15-20 मैच खेलती हैं और एक टीम 8-7 से आगे होती है. इसे अच्छा क्रिकेट खेलना और प्रतिद्वंद्विता कहते हैं..3-0, 10-1, मुझे नहीं पता कि आंकड़े क्या हैं, लेकिन अब यह प्रतिद्वंद्विता नहीं रही."

अभिषेक शर्मा बने प्लेयर ऑफ द मैच 

सूर्यकुमार ने अभिषेक शर्मा की भी खूब तारीफ की, जिन्होंने एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजों में सबसे शानदार प्रदर्शन किया.  शुभमन गिल के साथ उनके सलामी जोड़ीदार के रूप में, सूर्यकुमार को लगता है कि यह जोड़ी एक-दूसरे के लिए बहुत अच्छी है और आने वाले समय में बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगी. 

