गुजरात में CM को छोड़ सभी 16 मंत्रियों का इस्तीफा, कल मिलेगी नई कैबिनेट; जानें 'मिशन क्लीन' की असल वजह

गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट का विस्तार शुक्रवार को होगा. इस दौरान लगभग 10 नए मंत्री मिलने की संभावना है. यह कैबिनेट फेरबदल बीजेपी के मिशन 2027 के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

Read Time: 3 mins
गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर बाकी सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है. अधिकारियों ने बताया कि राज्य कैबिनेट का शुक्रवार को विस्तार किया जाएगा. मनोनीत मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11.30 बजे गांधीनगर के महात्मा मंदिर में होगा. राज्यपाल आचार्य देवव्रत समारोह के दौरान विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे.

राज्य को मिल सकते हैं 10 नए मंत्री

बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया था कि आगामी कैबिनेट विस्तार में राज्य को लगभग 10 नए मंत्री मिल सकते हैं. मंत्रिमंडल फेरबदल की देखरेख बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे. कैबिनेट विस्तार को लेकर उनकी सीएम भूपेंद्र पटेल, पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ कई बैठकें होनी हैं.

नड्डा की निगरानी में होगा फेरबदल 

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि जेपी नड्डा का यह गुजरात दौरा कैबिनेट फेरबदल को अंतिम मंजूरी देने और गुजरात में स्थिति मजबूत करने के लिए पार्टी की रणनीति की समीक्षा करने के उद्देश्य से हो रहा है. नड्डा का यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई एक उच्चस्तरीय बैठक के कुछ दिनों बाद हो रहा है, जहां गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य कैबिनेट में बदलावों पर चर्चा की थी.

मिशन 2027 के लिए बीजेपी की रणनीति

बीजेपी का यह कैबिनेट फेरबदल मिशन 2027 के लिहाज से अहम माना जा रहा है. पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों से पहले नए समीकरणों को परखने की भी कोशिश करेगी.  यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि युवा नेता गोपाल इटालिया के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी, भाजपा के पाटीदार गढ़ में अपनी पैठ बढ़ा रही है.

कौन हटेगा, किसकी कुर्सी रहेगी कायम?

NDTV को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मंत्री धर्मेंद्र सिंह, ऋषिकेश पटेल, मुकेश पटेल और भूपेंद्र सिंह चूडासमा के मंत्री पद पर बने रहने की संभावना है. वहीं कनुभाई देसाई (वित्त), राघवजी पटेल (कृषि), कुंवरजी बावलिया (जल आपूर्ति) और मुरूभाई बेरा (पर्यटन) आदि को बदला जा सकता है. 

नए मंत्रियों में ये चेहरे हो सकते हैं शामिल 

कैबिनेट में नए चेहरों के रूप में जयेश राडाडिया, शंकर चौधरी, अर्जुन मोढवाडिया, जीतू वघानी, रीवा जडेजा, अल्पेश ठाकोर आदि को शामिल किया जा सकता है. पार्टी का मानना है कि इससे भाजपा युवा नेताओं और ओबीसी-पाटीदार प्रतिनिधित्व दोनों का हौसला बढ़ेगा और इसका फायदा सौराष्ट्र क्षेत्र में मिल सकेगा.

गुजरात कैबिनेट में यह फेरबदल नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा की नियुक्ति के कुछ दिनों बाद हो रहा है. गुजरात सरकार में राज्य मंत्री रहे विश्वकर्मा को केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की जगह गुजरात बीजेपी की कमान सौंपी गई है. 

Gujarat Cabinet, CM Bhupendra Patel, Gujarat Cabinet Reshuffle
