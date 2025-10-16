विज्ञापन
अवैध घुसपैठ पर मुंबई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बांग्लादेशी नागरिक हुआ गिरफ्तार

आरोपी ने नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके उसने कुवैत में नौकरी हासिल की और कोलकाता में संपत्ति भी खरीदी.

अवैध घुसपैठ को लेकर मुंबई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. मुंबई की सहार पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को हिरासत में लिया है,जो 2005 में अवैध तरीके से प्रवेश करने के बाद लगभग दो दशकों से भारत में रह रहा था. बांग्लादेशी नागरिक को मुंबई पुलिस ने बिना अनुमति के देश में रहने के आरोप में मामला दर्ज कर हिरासत में लिया गया और अब डिपोर्ट करने की प्रोसेस में जुट गए हैं.

मुंबई एयरपोर्ट पर हुआ भंडाफोड़

जांच से पता चला है कि आरोपी का नाम मोल्ला है, उसने साल 2014 में कोलकाता पासपोर्ट कार्यालय में फर्जी नाम और पते सहित गलत जानकारी देकर धोखाधड़ी से भारतीय पासपोर्ट हासिल किया था. साथ ही आरोपी ने धोखाधड़ी से हासिल किए गए इस पासपोर्ट का इस्तेमाल करके कई बार विदेश यात्रा की. 14 अक्टूबर, 2025 को,उसने इंडिगो की उड़ान 6E-1236 से कुवैत से मुंबई जाने की कोशिश की, लेकिन मुंबई हवाई अड्डे पर इमीग्रेशन अधिकारियों ने उसे रोक लिया.

पुलिस आगे की जांच में जुटी

अधिकारियों ने बताया कि धोखाधड़ी से हासिल किए गए भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए करके, आरोपी ने भारतीय पासपोर्ट प्राधिकरण और मुंबई आव्रजन विभाग,दोनों को धोखा दिया. अधिकारी की दर्ज कराई गई शिकायत के बाद,सहार पुलिस स्टेशन ने आरोपी के खिलाफ BNS की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. इस बांग्लादेशी नागरिक ने भारतीय नागरिकता के दस्तावेज कैसे हासिल किए और बार-बार अंतरराष्ट्रीय यात्राएं कैसे कीं, इसकी जांच चल रही है.

नकली पासपोर्ट से कोलकाता में खरीदी जमीन

इतना ही नहीं आरोपी ने नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके उसने कुवैत में नौकरी हासिल की और कोलकाता में संपत्ति भी खरीदी. पिछले ग्यारह सालों से आरोपी कुवैत में काम कर रहा था और बाद में कुवैती विदेश मंत्रालय के जरिए अपने भारतीय पासपोर्ट का नवीनीकरण करवाता रहा, और खुद को भारतीय नागरिक बताता रहा.

