IND vs PAK: 'परवाह नहीं है कि कोई...', पहले की शर्मनाक हरकत, अब साहिबजादा फरहान ने दे दिया बेशर्मी भरा बयान

Sahibzada Farhan on his Gun Fire Celebration IND vs PAK: साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ अर्धशतक लगाने के बाद गन चलाने के अंदाज में जश्न मनाया था.

Sahibzada Farhan on His Gun Shot Celebration IND vs PAK
  • भारत ने सुपर चार मैच में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की बेहतरीन साझेदारी से पाकिस्तान को छह विकेट से हराया
  • पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ अर्धशतक लगाते हुए गन सेलिब्रेशन किया, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ
  • फरहान ने गन सेलिब्रेशन को लेकर कहा कि यह उनका व्यक्तिगत जश्न था और उन्हें किसी की प्रतिक्रिया की परवाह नहीं है
Sahibzada Farhan React on his Gun Shot Celebration vs India: अभिषेक शर्मा के तूफानी अर्धशतक और शुभमन गिल के साथ उनकी शतकीय साझेदारी से भारत ने एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार चरण के मैच में रविवार को यहां पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया. पाकिस्तान के 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अभिषेक (74 रन, 39 गेंद, छह चौके, पांच छक्के) और गिल (47 रन, 28 गेंद, आठ चौके ) के बीच पहले विकेट की 105 रन की साझेदारी की बदौलत सात गेंद शेष रहते चार विकेट पर 174 रन बनाकर जीत दर्ज की. तिलक वर्मा ने भी 19 गेंद में दो छक्कों और दो चौकों से नाबाद 30 रन की उम्दा पारी खेली.

मैच में पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में भारत के खिलाफ अर्धशतक जमाया और जश्न मनाया. अक्षर पटेल की गेंद पर छक्का जड़कर उन्होंने 34 गेंदों में पचास रन पूरे किए और “बंदूक चलाने” (Sahibzada Farhan on his Gun Celebration vs India) के अंदाज में सेलिब्रेट किया. 

Photo Credit: PTI

साहिबजादा फरहान ने 'गन सेलिब्रेशन' पर दी सफाई

सोमवार को श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान के दूसरे सुपर 4 मैच की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, फरहान से भारत के खिलाफ उनके जश्न के बारे में पूछा गया. 29 वर्षीय फरहान ने कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि कोई क्या सोचता है, उन्होंने वैसे ही जश्न मनाया जैसा वे चाहते थे.

"मुझे लगता है, अगर आप छक्कों की बात करें, तो आप भविष्य में ऐसा (बहुत) देखेंगे. और वो जश्न उस समय बस एक पल था. मैं 50 रन बनाने के बाद ज़्यादा जश्न नहीं मनाता. लेकिन, अचानक मेरे दिमाग में आया कि चलो आज जश्न मनाते हैं. मैंने वैसा ही किया. मुझे नहीं पता कि लोग इसे कैसे लेंगे. मुझे इसकी परवाह नहीं है और बाकी, आप जानते हैं, आपको जहां भी खेलना है, आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहिए. यह ज़रूरी नहीं है कि वह भारत ही हो. आपको हर टीम के खिलाफ आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहिए, जैसा कि हमने आज खेला," उन्होंने सवाल के जवाब में कहा.

साहिबज़ादा फरहान के 'गन सेलिब्रेशन' पर मचा उठा सवाल

जश्न ऐसे मनाया मानों क्या बड़ा ऐतिहासिक कारनामा कर दिया. बल्लेबाज अगर अर्धशतक बनाता है तो जश्न भी मनाएगा ही, लेकिन फरहान के जश्न ने एक नया विवाद पैदा कर दिया. ऐसा इसलिए क्योंकि भारत-पाकिस्तान के बीच हाल के दिनों में जिस तरह से तनाव का माहौल रहा है ऐसे में सवाल उठता है कि साहिबजादा फरहान 'गन सेलिब्रेशन' से किसकी ओर निशाना लगा रहे थे.

India, Pakistan, Sahibzada Farhan, Asia Cup 2025, Cricket
