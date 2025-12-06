Gautam Gambhir: वनडे सीरीज जीत के बाद गौतम गंभीर ने दिया शुभमन गिल की फिटनेस पर अपडेट

Gautam Gambhir on Shubmna Gill Fitness: भारतीय कप्तान शुभमन गिल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में गर्दन में चोट लगी थी. गिल इस चोट के चलते पहले टेस्ट सीरीज और उसके बाद वनडे सीरीज से बाहर रहे. भारतीय टीम ने केएल राहुल की अगुवाई में शानिवार को विशाखापटनम में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की. वहीं भारत की जीत के बाद मीडिया के सामने आए गौतम गंभीर के तेवर बदले दिखे. गंभीर ने सीरीज जीत के बाद आलोचकों को आंड़े हाथों लिया. वहीं इस दौरान उन्होंने शुभमन गिल की चोट पर भी अपडेट दिया.

भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद टीम इंडिया पर वनडे सीरीज जीतने का दबाव था. टीम इंडिया ने वनडे सीरीज 2-1 से जीती है. इसके बाद दोनों देश अब टी20 सीरीज में आमने-सामने होंगे. इस सीरीज के लिए शुभमन गिल को टीम इंडिया में शामिल किया गया है. वहीं गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गिल पूरी तरह से फिट हैं और उन्होंने अभ्यास शुरू कर दिया है. इसीलिए उन्हें टी20 स्क्वाड में जगह मिली है.

भारत की टी20 टीम के उपकप्तान शुभमन गिल को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की खेल विज्ञान टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में खेलने की मंजूरी दे दी है. गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान चोटिल हो गए थे. तब उनकी गर्दन में अकड़न आ गई थी लेकिन अब उन्होंने सफलतापूर्वक रिहैबिलिटेशन पूरा कर लिया है.

गिल को फिटनेस के आधार पर टीम में चुना गया था और उन्हें खेल में वापसी (आरटीपी) के लिए रिहैबिलिटेशन से जुड़े सारे प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ा.

सीओई की ओर से टीम प्रबंधन की खेल विज्ञान एवं चिकित्सा (एसएसएम) टीम को भेजे गए पत्र में कहा गया है,"शुभमन गिल ने सीओई में अपना रिहैबिलिटेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. उन्होंने खेल के सभी प्रारूपों के लिए फिट घोषित होने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा कर लिया है."

इस टीम में फिजियो कमलेश जैन, स्ट्रेंथ एवं कंडीशनिंग कोच एड्रियन ली रॉ और खेल चिकित्सक डॉ. चार्ल्स शामिल हैं. गिल कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन चोटिल हो गए थे और उन्हें दो दिन के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था तथा इंजेक्शन भी लगाना पड़ा था.

वह मौजूदा वनडे सीरीज में नहीं खेल पाए थे, लेकिन टी20 सीरीज के लिए उनकी उपलब्धता को लेकर सभी संदेह दूर हो गए हैं. टी20 अंतरराष्ट्रीय में खेलने वाले अधिकतर खिलाड़ी रविवार से यहां अभ्यास शुरू करेंगे.

