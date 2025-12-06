IND vs SA 3rd ODI: 'शायद हमें और...', भारत के खिलाफ क्यों मिली हार? मायूस कप्तान टेम्बा बावुमा ने दे दिया ये बड़ा बयान

Temba Bavuma Statement After Lose ODI Series vs IND: यशस्वी जायसवाल की पहली सेंचुरी और रोहित शर्मा और विराट कोहली की ज़रूरी फिफ्टी की मदद से भारत ने शनिवार को यहां साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे ODI में नौ विकेट से जीत हासिल की, जिससे मेज़बान टीम ने 2-1 से सीरीज जीत ली. 271 रन के टारगेट का पीछा करते हुए, भारत ने 10.1 ओवर और नौ विकेट बाकी रहते टारगेट हासिल कर लिया.

हार पर टेम्बा बावुमा ने कहा

हम आज इसे और भी रोमांचक बनाना चाहते थे. बैटिंग के नजरिए से, हमारे पास ज्यादा रन नहीं थे. लाइट्स में यह आसान हो जाता है. शायद हमें और समझदारी दिखानी चाहिए थी क्योंकि हमने विकेट गिफ्ट कर दिए. इंडियन टीम ने अपनी क्वालिटी दिखाई. उन्हें शाबाशी. हम और भी स्मार्ट हो सकते थे, अगर आप पहले दो ODI देखें, तो हमने ऐसा किया. शायद आज, हालात अलग थे. आप 50 ओवर के गेम में कभी भी आउट नहीं होना चाहते.

क्विंटन ने अपना 100 रन बनाया और मैंने भी बनाया लेकिन आउट हो गया. हम निश्चित रूप से आगे बढ़े हैं, हम इस बारे में बहुत बात करते हैं कि हम कैसे खेलना चाहते हैं. इंडिया के पास क्वालिटी स्पिनर हैं और उन पर प्रेशर डालना कभी आसान नहीं होता. सीरीज़ के ज़्यादातर हिस्से में हमने ऐसा किया. मुझे लगता है कि अगर 10 बॉक्स थे, तो हमने उनमें से 6 या 7 पर टिक किया.

🚨 THE MOMENTS VIRAT KOHLI FINISH THE MATCH IN STYLE 🔥



- Team India won the ODI series by 2-1..!!!! 🇮🇳



pic.twitter.com/qdrtPVzZnT — Tanuj (@ImTanujSingh) December 6, 2025

इससे पहले रोहित शर्मा ने 73 गेंदों पर सात चौकों और तीन छक्कों की मदद से 75 रन बनाए, जबकि कोहली ने एक चौका लगाकर फॉर्मैलिटी पूरी की और 45 गेंदों पर छह चौकों और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 65 रन बनाए. जायसवाल ने 121 गेंदों पर 12 चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 116 रन बनाए. इससे पहले, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने चार-चार विकेट लिए, जिससे भारत ने साउथ अफ्रीका को 47.5 ओवर में 270 रन पर आउट कर दिया.