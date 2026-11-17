इंडियन प्रीमियर लीग (IPl 2026) में आज खिलाड़ियों के रिटेंशन की आखिरी तारीख है, लेकिन खिलाड़ियों की ट्रेडिंग नियमित रूप से जारी है और नियम के अनुसार यह दिसंबर में होने वाली मिनी ऑक्शन से एक हफ्ते पहले तक विंडो खुली रहेगी. इसी कड़ी में आज कई टीमों के लिए खेल चुके लंबू पेसर हर्षल पटेल अब गुजरात टाइटंस का हिस्सा बन गए. अब जबकि नीलामी खासी दूर है, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अभी कई और खिलाड़ियों का ट्रेड देखने को मिलेगा. चलिए जान लीजिए कि 2027 के सीजन के लिए अभी तक कितने खिलाड़ियों की ट्रेडिंग हुई है, कितने कीमत पर हुई और वह किस फ्रेंचाइजी से जुड़े हैं:-
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आईपीएल 2027: कन्फर्म खिलाड़ियों की ट्रेड सूची
|खिलाड़ी
|पिछली टीम
|नई टीम
|ट्रेड कीमत
|हार्दिक पंड्या
|मुंबई इंडियंस
|पंजाब किंग्स
|18 करोड़ रुपये
|अर्शदीप सिंह
|पंजाब किंग्स
|मुंबई इंडियंस
|₹18 करोड़
|ऋषभ पंत
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|दिल्ली कैपिटल्स
|₹15 करोड़
|कुलदीप यादव
|दिल्ली कैपिटल्स
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|₹13.50 करोड़
|टी नटराजन
|दिल्ली कैपिटल्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|₹5 करोड़
|जीशान अंसारी
|सनराइजर्स हैदराबाद
|दिल्ली कैपिटल्स
|₹40 लाख
|लियाम लिविंगस्टोन
|सनराइजर्स हैदराबाद
|चेन्नई सुपर किंग्स
|₹6 करोड़
|जैक एडवर्ड्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|चेन्नई सुपर किंग्स
|₹3 करोड़
|खलील अहमद
|चेन्नई सुपर किंग्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|₹4.80 करोड़
|नेथन एलिस
|चेन्नई सुपर किंग्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|₹2 करोड़
|हर्षल पटेल
|सनराइजर्स हैदराबाद
|दिल्ली कैपिटल्स
|8 करोड़ रुपये
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