इंडियन प्रीमियर लीग (IPl 2026) में आज खिलाड़ियों के रिटेंशन की आखिरी तारीख है, लेकिन खिलाड़ियों की ट्रेडिंग नियमित रूप से जारी है और नियम के अनुसार यह दिसंबर में होने वाली मिनी ऑक्शन से एक हफ्ते पहले तक विंडो खुली रहेगी. इसी कड़ी में आज कई टीमों के लिए खेल चुके लंबू पेसर हर्षल पटेल अब गुजरात टाइटंस का हिस्सा बन गए. अब जबकि नीलामी खासी दूर है, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अभी कई और खिलाड़ियों का ट्रेड देखने को मिलेगा. चलिए जान लीजिए कि 2027 के सीजन के लिए अभी तक कितने खिलाड़ियों की ट्रेडिंग हुई है, कितने कीमत पर हुई और वह किस फ्रेंचाइजी से जुड़े हैं:-

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आईपीएल 2027: कन्फर्म खिलाड़ियों की ट्रेड सूची