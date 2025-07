छोटे मियां सुभानअल्लाह...इंग्लैंड के स्टार गेंदबाज के भाई ने 17 साल की उम्र में रचा इतिहास, ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने

Farhan Ahmed record in Vitality Blast With a Hat-Trick: महज 17 साल के फरहान अहमद ने टी20 क्रिकेट में नॉटिंघमशायर (Nottinghamshire's 17-year-old Farhan Ahmed) के लिए हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया. उन्होंने लंकाशायर के खिलाफ विटैलिटी ब्लास्ट मैच में कमाल की गेंदबाजी की और यह उपलब्धि हासिल की. (17-Year-Old Farhan Ahmed Takes Hat-Trick) उन्होंने पांच विकेट भी लिए और अपनी टीम को चार विकेट से जीत दिलाई. दिलचस्प बात यह है कि फरहान इंग्लैंड के उभरते हुए स्टार स्पिनर रेहान अहमद के छोटे भाई हैं. (Brother of Rehan Ahmed 17-Year-Old Farhan Ahmed)

Hat. Trick. Hero!



Farhan Ahmed, aged 17, writes his name into Notts history as he claims the first-ever Outlaws T20 hat-trick and completes his five-fer!



Stanley is stumped by Tom Moores, and Lancashire are bowled out for 126.#OutlawsAssemble | 📺 Sky Sports Cricket pic.twitter.com/zD6w5i6g3i