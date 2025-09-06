विज्ञापन
400 किलो RDX से मुंबई पर आतंकी हमले की धमकी दी थी, जानें कौन है नोएडा से गिरफ्तार धमकीबाज

मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज में दावा किया गया था कि "लश्कर-ए-जिहादी के 14 आतंकी शहर में आ चुके हैं. आतंकी 400 किलो RDX 34 गाड़ियों में लगाकर बड़ा ब्लास्ट करने वाले हैं, जिससे एक करोड़ लोगों की मौत हो सकती है."

  • गणपति विसर्जन से ठीक पहले मुंबई पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा मैसेज आया था.
  • मैसेज में 400 किलो RDX लेकर मुंबई में 14 आतंकियों के आने और बड़ा ब्लास्ट करने की धमकी दी गई थी.
  • मुंबई पुलिस की सूचना पर नोएडा ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसका नाम अश्विनी बताया जा रहा है.
गणपति विसर्जन से ठीक पहले मुंबई पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा मैसेज भेजकर हड़कंप मचाने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है. मुंबई पुलिस की सूचना पर यूपी के नोएडा से उसकी गिरफ्तारी हुई है. व्हाट्सएप मैसेज में 400 किलो RDX लेकर मुंबई में 14 आतंकियों के आने और बड़ा ब्लास्ट करने की धमकी दी गई थी. 

मुंबई पुलिस ने मांगी थी मदद

मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा मैसेज भेजने वाले का नाम अश्विनी बताया जा रहा है. नोएडा पुलिस ने आरोपी को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक, व्हाट्सएप मैसेज की जांच के दौरान मिली जानकारी के आधार पर मुंबई पुलिस के ज्वाइंट सीपी (क्राइम) ने नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से संपर्क किया था. उसके कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और ज्वाइंट सीपी राजीव नारायण मिश्रा ने स्वॉट टीम को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगाया.

पुलिस के मुताबिक, इसी शख्स ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज किया था. इसमें दावा किया गया था कि "लश्कर-ए-जिहादी के 14 आतंकी शहर में आ चुके हैं. आतंकी 400 किलो RDX 34 गाड़ियों में लगाकर बड़ा ब्लास्ट करने वाले हैं, जिससे एक करोड़ लोगों की मौत हो सकती है."

सेक्टर 79 की सोसाइटी से गिरफ्तार 

पुलिस के सामने समस्या ये थी कि आरोपी ने व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद से अपना फोन नंबर बंद कर दिया था. इससे पुलिस को उसकी लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था. इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस, लोकल इंटेलिजेंस की मदद ली. एक ग्रॉसरी शॉप से सीसीटीवी फुटेज भी मिला. उसके आधार पर पता चला कि आरोपी नोएडा के सेक्टर 79 की एक सोसाइटी में है. नोएडा पुलिस ने उसकी पहचान कन्फर्म की और गिरफ्तार करके मुंबई पुलिस को सौंप दिया. 

वास्तु-ज्योतिष का काम करता है

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, अश्विनी की उम्र 50 साल है. वह वास्तु और ज्योतिष का काम करता है. मूल रूप से पटना का रहने वाला है. फिलहाल नोएडा के थाना 113 एरिया में स्थित सेक्टर 79 की सोसाइटी में रहता है. वह अपनी पत्नी से अलग रहता है. पुलिस टीम ने सोरखा गांव से उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है, जिसका सिम आरोपी इस्तेमाल कर रहा था. पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने आरोपी को पकड़ने वाली स्वॉट टीम को 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है. 

धमकी के बाद मुंबई में बढ़ी सुरक्षा

इस मैसेज के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई. पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई. ये मैसेज ऐसे समय आया था, जब मुंबई में बड़े पैमाने पर गणपति विसर्जन की तैयारियां अंतिम समय में चल रही थीं. मुंबई सबसे घनी आबादी वाला शहर है. इस तरह आतंकी हमले के मैसेज पर सरकार से लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया. 

18 हजार पुलिसकर्मी, AI से निगरानी

आज शनिवार को अनंत चतुर्दशी पूरे महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाई जा रही है. धमकी को देखते हुए मुंबई में सुरक्षा के लिए  18,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. 12 एडिशनल कमिश्नर, 40 डीसीपी, 3,000 पुलिस अधिकारी भी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं. इतना ही नहीं 50 ड्रोन और AI से शहर की निगरानी की जा रही है. पूरा शहर 10,000 CCTV कैमरे से लैस है. 

गणेश विसर्जन पर कड़ी सिक्योरिटी

इसके अलावा महाराष्ट्र SRPF की 14 कंपनियां, CAPF की 4 कंपनियां भी तैनात की गई हैं. संभावित खतरे से निपटने के लिए बम निरोधक दस्ते भी तैनात किए गए हैं. चौबीसों घंटे कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग चल रही है. 400 से ज्यादा पेट्रोलिंग वाहन शहर में गश्त ड्यूटी पर लगाए गए हैं. 

