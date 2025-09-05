Vitamin B12 की कमी होने पर सबसे पहले कौन सा लक्षण नजर आता है? डॉक्टर ने बताया शरीर में कैसे बढ़ाएं बी12

Vitamin B12 Symptoms: बॉडी के बेहतर फंक्शन के लिए कई विटामिन्स और मिनरल्स जरूरी होते हैं. इन्हीं में से एक है विटामिन बी 12. ये हमारे DNA को बनाने, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करने और नर्व्स की सुरक्षा में मदद करता है. ऐसे में शरीर में इस खास विटामिन की कमी के चलते कई परेशानियां हो सकती हैं. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी होने पर किस तरह के लक्षण नजर आते हैं, साथ ही जानेंगे नेचुरल तरीके से इस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है.

कैसे पहचानें विटामिन बी 12 की कमी?

इसे लेकर मशहूर अमेरिकी डॉक्टर एरिक बर्ग ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताते हैं, B12 की कमी का पहला लक्षण अक्सर कोई लक्षण नहीं होता है. यानी कमी शुरू में बिना किसी संकेत के होती है. समय के साथ थकान इसका पहला महसूस होने वाला लक्षण हो सकता है. इसके अलावा हाथ-पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन और जलन जैसी समस्याएं होने लगती हैं.

वहीं, अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो यह नर्व डैमेज, डिप्रेशन, मसल्स वेस्टिंग, ब्लरी विजन, टिनिटस (कानों में आवाज), एनीमिया, माउथ अल्सर और बाल झड़ने जैसी समस्याओं का कारण भी बन सकती है.

डाइट

डॉक्टर बताते हैं, शाकाहारी और वेगन लोगों में इसकी कमी ज्यादा देखने को मिलती है. क्योंकि B12 नॉन वेज फूड में ज्यादा पाया जाता है.

उम्र बढ़ने पर या अगर पेट में एसिड (HCL) कम है, गैस्ट्रिक बायपास हुआ है, H. pylori इंफेक्शन है या पेट की अन्य बीमारियां हैं, तो B12 अवशोषित नहीं हो पाता. इसके चलते भी इसकी कमी होने लगती है.

कुछ खास दवाओं जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटासिड, बर्थ कंट्रोल पिल्स आदि का ज्यादा इस्तेमाल भी शरीर में विटामिन बी 12 कमी का कारण बन सकता है.

इन सब से अलग ज्यादा शराब, धूम्रपान, जंक फूड और तनाव भी असर डालते हैं.

डॉक्टर बताते हैं, इसके लिए आप अंडे, मछली, मांस का सेवन कर सकते हैं.

वहीं, शाकाहारी लोग दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करें. दूध, दही और पनीर में भी विटामिन बी 12 की अच्छी मात्रा पाई जाती है.

इसके साथ पेट की सेहत सुधारें ताकि शरीर पोषण को सही से अवशोषित कर सके.

जरूर अधिक होने पर आप डॉक्टर की सलाह के बाद B12 सप्लीमेंट ले सकते हैं.

डॉक्टर बर्ग बताते हैं, B12 की कमी को नजरअंदाज न करें, क्योंकि लंबे समय में यह गंभीर नर्व डैमेज और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है. सही खानपान, समय पर सप्लीमेंट और स्वस्थ जीवनशैली से इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.