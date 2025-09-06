हत्या, साजिश, सबूत... राजा रघुवंशी मर्डर केस में दाखिल 790 पन्नों की चार्जशीट में और क्या?

इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय पुलिस SIT की जांच पूरी हो गई है और शिलांग कोर्ट में उन्होंने 790 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल (Raja Raghuvanshi Murder Case Chargesheet) कर दी है. इस चार्जशीट में राजा की पत्नी सोनम और उसके बॉयफ्रेंड समेत तीन लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है. हनीमून हत्याकांड की जांच कर रही मेघालय पुलिस की एसआईटी ने ये आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया है. बता दें कि सोनम, राज समेत पांच आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में घट रहा यमुना का जलस्तर, फिर भी बाढ़ से राहत नहीं, बीमारियों के फैलने का बढ़ा खतरा

एक पूरक चार्जशीट भी दाखिल होगी

पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सईम ने बताया कि अतिरिक्त फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद तीन अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ एक पूरक चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी. इनमें प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर, उस इमारत का मालिक जहां राजा की हत्या के बाद सोनम छिपा हुई थी और सुरक्षा गार्ड बलबीर अहिरबार शामिल हैं. बता दें कि सबूतों को नष्ट करने और छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए जेम्स, तोमर और अहिरबार फिलहाल जमानत पर हैं.

सोनम, राज समेत अन्य ने मानी हत्या की बात

मेघालय पुलिस ने शुक्रवार देर रात एक बयान जारी कर रहा कि उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या के सिलसिले में सोहरा सब-डिवीज़न के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शुक्रवार शाम 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. उन्होंने दावा किया है कि सोनम, राज कुशवाहा और तीनों हमलावरों ने हत्या में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है. जांच के तहत अपराध स्थल की पहचान पहले ही की जा चुकी है.

साक्ष्य मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप

बता दें कि मेघालय एसआईटी ने राजा की हत्या के मामले में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा के अलावा आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल सिंह चौहान को हत्या की साजिश रचने और इसे अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया था. इन सभी पर अपराध के साक्ष्य मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगा है.

20 मई को हनीमून पर गए, 2 जून को मिली लाश

राजा रघुवंशी की शादी इस साल 11 मई को सोनम से हुई थी. दोनों 20 मई को हनीमून पर मेघालय गए थे. तीन दिन बाद दोनों लापता हो गए थे. 2 जून को रजा का क्षत-विक्षत शव सोहरा में वेइसाडोंग झरने के पास एक घाटी में मिला था. मेघालय एसआईटी ने अपनी जांच में दावा किया है कि सोनम रघुवंशी ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर तीन अन्य लोगों आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी की मदद से इस अपराध को अंजाम दिया.